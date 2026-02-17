Anleger hatten bislang wenig Freude an der Ottobock-Aktie. Seit ihrem Börsengang im Oktober hat sie knapp -14% nachgegeben. Können die ersten Quartalszahlen dem Prothetikspezialisten neuen Schub verleihen und ist die Aktie einen Kauf wert? Ein Rekordjahr und ein sonniger Ausblick Für Ottobock war 2025 ein neues Rekordjahr. Der Prothesenhersteller steigerte seinen Umsatz um knapp 5% auf ca. 1,7 Milliarden €. Grundlage des Wachstums war nicht nur die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de