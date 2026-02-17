Frankfurt am Main (ots) -Rückblick 2025: Vöslauer stärkt Marktposition in Deutschland Ausblick 2026: Innovation, Markenaufbau und nachhaltiges Wachstum im Fokus2025 markierte für die Vöslauer Deutschland GmbH einen entscheidenden Entwicklungsschritt im deutschen Markt. Mit dem gezielten Ausbau der Organisation, der Eröffnung eines Büros in Frankfurt sowie einer klaren Innovations- und Markenstrategie - darunter der Start der ersten speziell für Deutschland entwickelten Kampagne "Bleib durstig" - konnte Vöslauer seine Marktposition deutlich stärken. Für 2026 setzt das Unternehmen konsequent auf Produktinnovationen, erhöhte Markenpräsenz und nachhaltiges Wachstum - mit dem klaren Ziel, Vöslauer langfristig als unverzichtbare Marke in Deutschland zu etablieren.Deutschland als zentraler WachstumsmarktDeutschland ist ein wichtiger Wachstumstreiber für Vöslauer. Die Produkte sind in 9 von 10 Märkten des deutschen Lebensmitteleinzelhandels erhältlich. In den Segmenten Wasser mit Zusatz und Kohlensäure sowie Kinderwasser nimmt Vöslauer die führende Marktposition1 ein. Besonders dynamisch entwickelte sich 2025 das Segment Mineralwasser mit Geschmack: Mit acht Flavours-Sorten bietet Vöslauer aktuell die breiteste Geschmacksrange im deutschen Mineralwasser-Plus-Markt - ohne Zucker, ohne Kalorien und ohne Zuckerersatz."Deutschland ist für Vöslauer kein klassischer Exportmarkt, sondern ein klarer Zukunftsmarkt. Wir entwickeln gezielt Produkte für Deutschland, die relevant sind und begeistern. Mit Produkten wie Vöslauer Junior haben wir bereits gezeigt, welches Potenzial in diesem Markt steckt. Unsere Vision ist klar: Vöslauer soll in Deutschland unverzichtbar werden - als starke Marke, die Konsument:innen begeistert", sagt Ana Raditcheva, Geschäftsführerin der Vöslauer Deutschland GmbH."Diese Vision übersetzen wir konsequent in Wachstum: Wir erweitern unser Sortiment, bauen unsere Distribution gezielt aus, erschließen neue Vertriebskanäle und stärken damit unsere Präsenz im Markt. So schaffen wir die Basis, um Vöslauer nachhaltig zu verankern und weiteres Wachstum wirkungsvoll voranzutreiben", so Raffaela Lackner-Petz, Geschäftsführerin der Vöslauer Deutschland GmbH.Marke & Kommunikation: Sichtbarkeit mit HaltungEin zentraler Meilenstein im Markenaufbau war 2025 die erste speziell für Deutschland entwickelte TV-Kampagne mit Markenbotschafterin Nina Chuba unter dem Kampagnendach "Bleib durstig". Sie markierte den Start einer klaren Markenstrategie, die auf Cultural Marketing, Community Building und Haltungskommunikation setzt. Ziel ist es, die Markenbekanntheit zu steigern und Vöslauer nachhaltig im deutschen Markt zu verankern.Ausblick 2026: Relevanz durch Innovation2026 steht bei Vöslauer Deutschland ganz im Zeichen von Weiterentwicklung, Markenausbau und nachhaltigem Wachstum. Die strategische Leitlinie ist klar: Relevanz durch Innovation. Vöslauer investiert gezielt in differenzierende Produktkonzepte, um neue Impulse im deutschen Markt zu setzen und bestehende Kategorien konsequent weiterzudenken - orientiert an den Bedürfnissen der Konsument:innen in Deutschland.Ein zentraler Hebel dafür ist die Inbetriebnahme einer neuen Aseptik-Anlage am Standort Bad Vöslau, in Österreich. Ab Mai 2026 eröffnet sie zusätzliche Produktmöglichkeiten - insbesondere im Bereich Getränke ohne Kohlensäure mit Geschmack sowie neuer Kinderprodukte - und schafft zugleich eine technologische Grundlage für maßgeschneiderte Innovationen für den deutschen Markt."Unser Fokus in Deutschland liegt klar auf Innovation. Wir wollen künftig noch stärker eigenständige Produkte für den deutschen Markt realisieren und damit relevante Akzente setzen. Die neue Aseptik-Anlage ist dafür ein entscheidender Schritt und eröffnet neue Möglichkeiten für Produkte, die den Durst der Zeit stillen", erklärt Yvonne Haider-Lenz, Leiterin Marketing, Unternehmenskommunikation und Innovation bei Vöslauer.Zwei neue Produkte mit funktionalem Plus für den deutschen MarktBereits zu Jahresbeginn 2026 bringt Vöslauer zwei neue Produktinnovationen in sein umsatzstärkstes2 Gebinde, die 1-Liter-Flasche aus 100 % rePET, in den deutschen Handel: Vöslauer Flavours Pfirsich Plus Zink - mit der beliebtesten Geschmacksrichtung deutscher Konsument:innen3und funktionalem Zusatz zur Unterstützung der Abwehrkräfte. Beide Produkte sind ohne Kalorien, ohne Zucker und ohne Zuckerersatz und bieten ein zusätzliches funktionales Plus. Ergänzend wird die 1-Liter-rePET-Flasche erstmals im praktischen 6er-Tray angeboten - optimal abgestimmt auf Handel und Konsument:innen. 