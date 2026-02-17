Die ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG und die Deutsche Assistance Versicherung AG haben einen neuen Vorstand für Rechtsservice und Personal bestellt. Jörg Funck übernimmt zum 01.04.2026 die Tätigkeit. Außerdem wird Christian Schäfer Generalbevollmächtigter. Der 51-jährige Jörg Funck ist von den Aufsichtsräten der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG und der Deutsche Assistance Versicherung AG zum neuen Vorstand für Rechtsservice und Personal bestellt worden. Zeitgleich wird Christian Schäfer (45 Jahre) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
