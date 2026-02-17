Dr. Mathias Sczech wurde mit Wirkung zum 04.02.2026 zum Geschäftsführer der Bonnfinanz ernannt. Er ergänzt das bestehende Führungsteam um Stefan Mertes und Sebastian Wallusch. Die Bonnfinanz hat im Rahmen ihrer Jahresauftaktveranstaltung in Siegburg eine personelle Veränderung auf Geschäftsführungsebene verkündet. Dr. Kai Franzmeyer, Vertreter des Eigentümers BlackFin Capital Partners, gab die Ernennung von Dr. Mathias Sczech zum Geschäftsführer der Bonnfinanz zum 04.02.2026 bekannt. Sczech ergänzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
