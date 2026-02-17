Hamburg (ots) -Der Frühjahrsputz ist für viele ältere Menschen ein wichtiges Ritual. Sie geben es auch dann nicht auf, wenn die Kräfte nachlassen oder die Beweglichkeit eingeschränkt ist. Doch gerade Ältere können sich schwer verletzen, wenn sie etwa beim Fensterputzen von der Leiter fallen. Knochenbrüche (Hüfte, Oberschenkelhals) sind eine häufige Unfallfolge, auch Todesfälle sind bekannt. Darauf weist die Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e. V. (DSH), Hamburg, hin.Senioren sollten sich nicht überfordern und Hilfe annehmenZahlreiche Haushaltsunfälle, vor allem Stürze, passieren beim Putzen oder Aufräumen. Menschen ab 65 Jahre sind zusätzlich gefährdet, zum Beispiel durch die Überschätzung ihrer Kräfte, durch Schwindelneigung, die Einnahme von Medikamenten oder andere körperliche Einschränkungen. "Ältere Menschen sollten um ihrer Gesundheit willen Einsicht zeigen und Hilfe annehmen", sagt Dr. Susanne Woelk, Geschäftsführerin der DSH.Tipps für einen sicheren FrühjahrsputzMit diesen Maßnahmen lässt sich der Frühjahrsputz sicher und gesund gestalten:- für jede Tätigkeit ausreichend Zeit einplanen- konzentriert arbeiten (Hektik und Ablenkung vermeiden)- geeignete Steighilfen nutzen (z. B. Klapptritte, Leitern mit Haltebügel)- gesundheitsfreundliche Reiniger verwenden- rückenschonend heben und tragen (ggf. mit Hilfsmitteln)- auf Stolperfallen wie nasse Böden, Eimer oder Kabel achten- rutschfeste Schuhe tragen- für eine gute Beleuchtung sorgen- viel trinken und Pausen einlegen- schwierige Arbeiten (z. B. in der Höhe) Jüngeren überlassenBei Unwohlsein, Schwäche oder unter starker Medikation ist es sicherer, das Vorhaben zu verschieben oder Angehörige um Hilfe zu bitten. Wer achtsam bleibt, vermeidet Unfälle und kann das frisch geputzte Zuhause unbeschwert genießen.- Checkliste für den Frühjahrsputz: https://ots.de/Y1vWfN- Putzen ohne Chemie: https://ots.de/ULUGv3- Sturzunfälle vermeiden mit dem SeniorenSicherheitsPaket: https://das-sichere-haus.de/broschueren/sicher-alt-werdenÜber die DSH:Mehr als 16.000 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland jährlich bei rund sieben Millionen.Die Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e.V. (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/6218333