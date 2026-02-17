München (ots) -Stockender Wohnungsbau und steigende Preise: Was muss geschehen, damit Wohnen bezahlbar bleibt? Die ARD-Mitmachaktion besserwohnen sammelt seit Oktober Stimmen aus ganz Deutschland und zeigt, wie Menschen hierzulande tatsächlich wohnen - und wo der Handlungsbedarf besonders groß ist. Mehrere hundert Mieterinnen und Mieter haben sich bereits beteiligt und ihre persönliche Wohnsituation unter ard.de/besserwohnen geschildert.Die Rückmeldungen zeichnen ein vielschichtiges Bild: Sie reichen von stabilen und fairen Mietverhältnissen über pragmatische Alltagslösungen bis hin zu erheblichen Unsicherheiten, Konflikten - und kreativen Wegen, die eigene Wohnsituation zu gestalten. Die ARD-Story "besserwohnen - Wie können wir die Mietkrise stoppen?" am 31. März um 22:50 im Ersten und in der ARD Mediathek greift die Erfahrungen der Mitmachaktion auf und ordnet sie ein: Wie wohnt Deutschland? Wo liegen die größten Herausforderungen? Und welche Ansätze und Modelle können dazu beitragen, Wohnen wieder bezahlbarer und verlässlicher zu machen?Moderator Ralph Caspers begleitet das Projekt von Beginn an: "Wohnen ist für die meisten Menschen wie Atmen: einfach sehr wichtig! Die ARD-Mitmachaktion und die Abschlussdokumentation machen persönliche Erfahrungen sichtbar und schaffen mehr Bewusstsein für dieses große Problem unserer Zeit. Ich wünsche mir, dass daraus Handeln entsteht."Mieterinnen und Mieter sind eingeladen, ihre persönlichen Erfahrungen weiterhin im Rahmen der ARD-Mitmachaktion besserwohnen online unter ard.de/besserwohnen zu teilen.ARD-Story "besserwohnen - Wie können wir die Mietkrise stoppen?" am Dienstag, 31. März, um 22:50 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionSusi LindlbauerPresse- & Multiplikatorenkommunikationsusi.lindlbauer@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6218330