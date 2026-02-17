Deutsche Rohstoff meldete für das GJ25 solide operative Ergebnisse mit einer durchschnittlichen Produktion von ~13.600 BOE/d, was weitgehend unseren Schätzungen entspricht. Die Gesamtproduktion sank aufgrund geringerer Gasmengen um 8 %, aber der Ölanteil stieg aufgrund der starken Leistung der Chinook-Bohrlöcher auf 65 %. Für das Geschäftsjahr 2026 plant das Unternehmen ein diszipliniertes Wachstum mit Schwerpunkt auf dem Powder River Basin, wobei 8,5 Nettobohrlöcher in Betrieb genommen werden sollen. Zusätzlich wurden Flächen in Ohio gesichert, was zu Gesamtinvestitionen in Höhe von 84 Mio. USD im GJ26 (mwb est.) führt. Der jüngste starke Anstieg der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven, massive Gewinne bei der Almonty-Beteiligung und angehobene Schätzungen führen nun zu einem Kursziel von 88,00 EUR (von 69,00 EUR). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag
© 2026 mwb research