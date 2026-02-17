DAX pendelt träge vor sich hin

Ein verhaltener Auftakt prägt das deutsche Börsenparkett: Der DAX tastet sich mit leichten Aufschlägen durch den Vormittagshandel, ohne frische Impulse aus den USA.

Auch der Nikkei zeigt Umsatzmitnahmen - ein eher richtungsarmer Start in einen ansonsten ruhigen Dienstag. Internationale Leitbarometer bleiben insgesamt unschlüssig, während Europa leicht stabilisierende Tendenzen zeigt.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt steht heute das ZEW-Konjunkturbarometer für die Eurozone, das am Vormittag veröffentlicht wurde und einen Stimmungsdämpfer gegenüber dem Vormonat zeigt. Parallel tagt der ECOFIN-Rat, dessen Beratungen zur Finanz- und Wirtschaftspolitik erfahrungsgemäß nur selten kurzfristige Marktbewegungen auslösen. Meistgehandelte Aktien im Fokus Siemens

Die Aktie startet erneut schwächer in den Handel. Hintergrund ist die anhaltende Nervosität rund um die Risiken künstlicher Intelligenz, die bereits am Vortag deutliche Abgaben ausgelöst hatten. TeamViewer

TeamViewer zeigt sich im frühen Handel ebenfalls gedrückt. Belastend wirken aktuelle Meldungen, wonach das Unternehmen in einem volatilen Marktumfeld nur ein moderates Umsatzplus für 2026 erwartet. Reuters berichtet von einer prognostizierten Umsatzsteigerung von bis zu drei Prozent - ein Signal gedämpfter Dynamik, das Anleger vorerst vorsichtig agieren lässt. Aumovio

Auch Aumovio tendiert leichter. Druck kommt von jüngsten Nachrichten über den geplanten Abbau von rund 4.000 Stellen im Rahmen einer globalen Restrukturierung der Forschungs- und Entwicklungsbereiche. Diese Einschnitte belasten die Marktstimmung, auch wenn das Unternehmen zugleich auf Effizienzgewinne setzt. Der Dienstag bleibt damit von Zurückhaltung geprägt - Anleger warten auf klare Impulse, während einzelne Unternehmen durch strukturelle Veränderungen und verhaltene Ausblicke in den Blick rücken.