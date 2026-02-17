DAX pendelt träge vor sich hin

Ein verhaltener Auftakt prägt das deutsche Börsenparkett: Der DAX tastet sich mit leichten Aufschlägen durch den Vormittagshandel, ohne frische Impulse aus den USA.
Auch der Nikkei zeigt Umsatzmitnahmen - ein eher richtungsarmer Start in einen ansonsten ruhigen Dienstag. Internationale Leitbarometer bleiben insgesamt unschlüssig, während Europa leicht stabilisierende Tendenzen zeigt.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht heute das ZEW-Konjunkturbarometer für die Eurozone, das am Vormittag veröffentlicht wurde und einen Stimmungsdämpfer gegenüber dem Vormonat zeigt. Parallel tagt der ECOFIN-Rat, dessen Beratungen zur Finanz- und Wirtschaftspolitik erfahrungsgemäß nur selten kurzfristige Marktbewegungen auslösen.
Meistgehandelte Aktien im Fokus
Siemens
Die Aktie startet erneut schwächer in den Handel. Hintergrund ist die anhaltende Nervosität rund um die Risiken künstlicher Intelligenz, die bereits am Vortag deutliche Abgaben ausgelöst hatten.
TeamViewer
TeamViewer zeigt sich im frühen Handel ebenfalls gedrückt. Belastend wirken aktuelle Meldungen, wonach das Unternehmen in einem volatilen Marktumfeld nur ein moderates Umsatzplus für 2026 erwartet. Reuters berichtet von einer prognostizierten Umsatzsteigerung von bis zu drei Prozent - ein Signal gedämpfter Dynamik, das Anleger vorerst vorsichtig agieren lässt.
Aumovio
Auch Aumovio tendiert leichter. Druck kommt von jüngsten Nachrichten über den geplanten Abbau von rund 4.000 Stellen im Rahmen einer globalen Restrukturierung der Forschungs- und Entwicklungsbereiche. Diese Einschnitte belasten die Marktstimmung, auch wenn das Unternehmen zugleich auf Effizienzgewinne setzt.
Der Dienstag bleibt damit von Zurückhaltung geprägt - Anleger warten auf klare Impulse, während einzelne Unternehmen durch strukturelle Veränderungen und verhaltene Ausblicke in den Blick rücken.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen