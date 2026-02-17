Stuttgart (ots) -- Rund 542,5 Millionen Euro an Gewinnerinnen und Gewinner ausgeschüttet- Mehr als 1,1 Millionen Euro täglich für das Gemeinwohl- 3 Millionengewinnerinnen bzw. -gewinner noch gesuchtLotto Baden-Württemberg ist im Südwesten die erste Wahl, wenn es um das große Glück geht: Die Spieleinsätze bei den Lotterien lagen 2025 bei rund 1,09 Milliarden Euro. 182 Tipperinnen bzw. Tipper durften sich über einen Großgewinn von 100.000 Euro oder mehr freuen. 44 davon - und damit so viele wie in keinem anderen deutschen Bundesland - sind im vergangenen Jahr in den Club der Millionärinnen und Millionäre aufgestiegen. Insgesamt wurden Gewinne in Höhe von rund 542,5 Millionen Euro von Lotto Baden-Württemberg an Glückspilze im ganzen Land ausbezahlt."Gerade auch in schwierigen Zeiten träumen die Menschen gerne vom großen Glück. 2025 haben wir zum sechsten Mal in Folge bei den von uns angebotenen Lotterien Spieleinsätze von mehr als einer Milliarde Euro erzielt", sagt Paul Nemeth, der seit 1. November 2025 Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg ist. "Davon profitiert auch das Gemeinwohl in Baden-Württemberg in erheblichem Maße."Klassiker LOTTO 6aus49 weiter erste WahlSeit fast 70 Jahren bringen die berühmten sechs Richtigen den Menschen im Südwesten Glück. Der Klassiker LOTTO 6aus49, der seit 1958 im Südwesten angeboten wird, ist nach wie vor die beliebteste Lotterie bei den Kundinnen und Kunden. Die Spieleinsätze lagen 2025 insgesamt bei rund 428,5 Millionen Euro und gingen damit um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. "LOTTO 6aus49 ist nach wie vor ein Erfolgsprodukt. Das Ankreuzen der eigenen Glückszahlen ist für viele Menschen über die Jahre ein liebgewonnenes Ritual geworden", sagt Paul Nemeth. "Rund 40 Prozent der Spieleinsätze von Lotto Baden-Württemberg werden hier erzielt."Neuer Rekord bei EurojackpotEine neue Bestmarke gab es in Baden-Württemberg bei der Lotterie Eurojackpot, die in 19 europäischen Ländern gespielt werden kann. Am Freitag, 9. Mai, landete ein Tipper aus dem Hohenlohekreis den einzigen Volltreffer und räumte den maximal möglichen Gewinn von 120 Millionen Euro ab (theor. Chance 1 zu 140 Mio.). Ein neuer Rekord im Südwesten.Es war eine der wenigen Ziehungen, bei der der Eurojackpot auf die Höchstsumme von 120 Millionen Euro geklettert war und damit die Tipperinnen und Tipper besonders zum Träumen brachte. Die im Jahresvergleich geringe Anzahl an Hochjackpotphasen ist ein wesentlicher Grund für den Rückgang der Spieleinsätze. 2025 lagen diese bei rund 325,3 Millionen Euro und gingen damit um 9,1 Prozent zurück.Großes Interesse an RubbellosenDie Chance auf das schnelle Glück gibt es bei den Sofortlotterien von Lotto Baden-Württemberg. Insgesamt 15 Lose hat das Unternehmen in den Annahmestellen und online unter lotto-bw.de im Angebot. Die Einsätze lagen 2025 bei rund 98,0 Millionen Euro und stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent an. Sieben Tipperinnen und Tipper räumten mit den Rubbellosen einen Großgewinn von mindestens 100.000 Euro.Erfolgsgarant Silvester-Millionen - Gewinnerinnen und Gewinner gesuchtZwölf Glückspilze - und damit so viele wie noch nie - starteten dank der Silvester-Millionen mit einem Millionengewinn ins Jahr 2026 (theor. Chance 1 zu 250.000). Die drei Millionen Lose zu je zehn Euro für die exklusiv in Baden-Württemberg stattfindende Jahresendlotterie am 31. Dezember waren bereits Anfang Dezember vergriffen.Drei Los-Besitzerinnen bzw. Los-Besitzer haben ihren Millionengewinn bei den Silvester-Millionen noch nicht abgeholt. Da sie ohne GlüXCard, die kostenlose Kundenkarte von Lotto Baden-Württemberg, an der Lotterie teilgenommen haben, benötigen sie zur Einlösung des Gewinns die gültige Spielquittung.Die Lose wurden in Annahmestellen im Schwarzwald-Baar-Kreis (Nummer 0374322), im Ostalbkreis (1199572) und im Kreis Böblingen (2535872) gekauft. "Drei Menschen aus Baden-Württemberg wissen aktuell wahrscheinlich noch gar nicht, dass sie Millionärin bzw. Millionär sind. Wir raten allen Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmern ihre Losnummer entweder selbst zu prüfen oder in einer Annahmestelle prüfen zu lassen", sagt Paul Nemeth.Geld aus Erträgen: Allgemeinheit profitiert von Lotto-PrinzipDurchschnittlich mehr als 1,1 Millionen Euro pro Tag stellte Lotto Baden-Württemberg im vergangenen Jahr zur Förderung des Gemeinwohls zur Verfügung. Möglich wird das durch das sogenannte Lotto-Prinzip - denn rund 40 Prozent der Spieleinsätze kommen über das Land den Menschen im Südwesten wieder zugute. Insgesamt erwirtschaftete Lotto Baden-Württemberg 2025 mit seinem Lotterieangebot mehr als 184,9 Millionen Euro Lotteriesteuer und 229,2 Millionen Euro an Reinerträgen. Davon setzte das Land 152,4 Millionen Euro über den Wettmittelfonds für Sport, Kunst und Kultur, Denkmalpflege, Naturschutz, soziale Projekte sowie den Rettungsdienst- und Katastrophenschutz ein. Aus den Überschüssen der Lotterien Glücksspirale und Sieger-Chance gingen weitere rund 12,7 Millionen Euro an Empfänger wie den Landessportverband, die Denkmalstiftung Baden-Württemberg und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Alles in allem kamen so rund 414,1 Millionen Euro für die Allgemeinheit zusammen.Mit dem Doppelhaushalt 2025/26 des Landes erhält das Gemeinwohl noch einmal deutlich mehr Geld aus den Erträgen der Lotterien von Lotto Baden-Württemberg. Für das Jahr 2026 wurde der Wettmittelfonds auf rund 160,4 Millionen Euro erhöht.Lotto-Annahmestellen stärken stationären HandelKnapp 70 Prozent der Spieleinsätze bei Lotto Baden-Württemberg wurden in den rund 3.100 Annahmestellen getätigt. Gleichzeitig stieg der Anteil der Spieleinsätze, die online unter lotto-bw.de sowie über die Lotto BW-App erfolgen, um rund 1,2 Prozent auf rund 19,4 Prozent. Weitere rund 11,4 Prozent wurden über gewerbliche Spielevermittler eingespielt. "Wir stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie der stationäre Handel", sagt Paul Nemeth. Es gelte weiter daran zu arbeiten, dass sich die verschiedenen Spielmöglichkeiten offline und online im Sinne der Kundinnen und Kunden noch besser ergänzen.Weitere AngeboteDie Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg bietet seit 2024 auch virtuelle Automatenspiele an. Mit der Novellierung des Landesglücksspielgesetzes hat das Land im vergangenen Jahr die Voraussetzungen für die Einführung von Online-Casino-Spielen geschaffen. "Glücksspiel ist ein besonders sensibles Gut. Als staatlicher Anbieter legen wir großen Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang damit. Wir möchten daher sicherstellen, dass interessierte Kundinnen und Kunden auch in diesen Bereichen bei uns ein verlässliches Angebot finden", erklärt Paul Nemeth die geplante Produkterweiterung.Über Lotto Baden-WürttembergDie Staatliche Toto-Lotto GmbH gehört über die Beteiligungsgesellschaft vollständig dem Land Baden-Württemberg. Die Staatliche Toto-Lotto GmbH gehört über die Beteiligungsgesellschaft vollständig dem Land Baden-Württemberg. Die Geschichte des Unternehmens begann 1948 mit der Einführung des Fußball-TOTO, der heutige Klassiker LOTTO 6aus49 folgte zehn Jahre später. Von Beginn an galt bei Toto-Lotto der Leitgedanke, dass die Reinerlöse der Allgemeinheit zugutekommen sollen. Im Lauf der Jahrzehnte kamen so allein in Baden-Württemberg bislang rund 17 Milliarden Euro aus Lotterieerträgen zusammen.