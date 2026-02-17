© Foto: Dall-EDie japanische Bitcoin-Treasury-Gesellschaft Metaplanet hat für das Geschäftsjahr 2025 einen massiven Nettoverlust gemeldet, trotz Rekord-Bitcoin-Bestand.Laut der veröffentlichten Geschäftspräsentation verbuchte Metaplanet im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember einen Nettoverlust von 95 Milliarden Yen (rund 619 Millionen US-Dollar). Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Nettogewinn von 4,44 Milliarden Yen erzielt. Hauptursache war ein Bewertungsverlust von 102,2 Milliarden Yen auf die gehaltenen Bitcoin-Bestände. Dieser wird als nicht-operativer Aufwand verbucht und beeinflusst laut Unternehmen weder den operativen Cashflow noch die laufenden Geschäftsaktivitäten. Die Zahlen …Den vollständigen Artikel lesen
