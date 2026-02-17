Steyr Motors will seine Konzernstruktur strategisch neu aufstellen: Der operative Geschäftsbetrieb soll in eine 100%ige Tochtergesellschaft eingebracht werden, während die börsennotierte Steyr Motors AG künftig als strategische Holding fungiert. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am 10. April 2026; die Zustimmung des Aufsichtsrats zum Grundsatzbeschluss wird "in den nächsten Tagen" erwartet. Warum macht man so etwas - und was bedeutet das für Anleger? Solche Holding-Strukturen sind an der Börse meist kein Selbstzweck. Steyr Motors nennt klar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin