München/Frankfurt, 17. Februar 2026 - Während geopolitische Spannungen die Weltmärkte in Atem halten, setzt Europas größter Vermögensverwalter ein deutliches Zeichen für Unabhängigkeit. Amundi hat am heutigen Dienstag den Amundi European Strategic Autonomy UCITS ETF an der Deutschen Börse (Xetra) gelistet. Anleger erhalten damit erstmals ein konzentriertes Werkzeug, um gezielt in jene Unternehmen zu investieren, die das Rückgrat der europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE