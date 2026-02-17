DJ AUKTION/Geringere Nachfrage für Bundesschatzanweisungen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2-jährige Bundesschatzanweisungen im Auktionsverfahren platziert. Die Transaktion war technisch überzeichnet, die Nachfrage aber nicht sehr hoch. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 27. Januar.

=== Emission 2,10-prozentige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 15. März 2028 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 8,147 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,590 Mrd EUR Marktpflegeumfang 1,410 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,8 (2,1) Durchschnittsrend. 2,02% (2,14%) Wertstellung 19. Februar 2026 ===

