Trotz zunehmender Naturgefahren mangelt es bei vielen Immobilien an Präventionsmaßnahmen. Denn viele Eigentümer halten Schäden durch Hochwasser oder Starkregen für unwahrscheinlich, wie ein Bericht von AXA zeigt. Entsprechend gering ist die Bereitschaft, in Absicherung zu investieren. Infolge des Klimawandels werden Naturgefahren wie Starkregen, Hochwasser und Überschwemmungen häufiger und gewinnen an Intensität. Doch nach wie vor verfügen viele Häuser und Wohnungen nicht über eine entsprechende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
