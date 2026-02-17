London (www.anleihencheck.de) - Mit einer Gesamtperformance von nahezu 50% erzielten Katastrophenanleihen zwischen 2023 und 2025 das beste Drei-Jahres-Ergebnis ihrer Geschichte, so Volker Kurr, Head of Europe bei L&G, Asset Management.Auslöser hierfür sei eine außergewöhnlich günstige Phase mit geringen versicherten Schäden und attraktiven Risikoaufschlägen nach dem Hurrikan Ian Ende 2022 gewesen. Spätestens als Cat Bonds 2023 als Anlagestrategie mit der besten Performance festgestanden hätten, sei das öffentliche Interesse groß gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
