Delaware (www.anleihencheck.de) - Argentinien befindet sich in einer außergewöhnlichen Übergangsphase. Dieser Ansicht ist James Donald, Portfoliomanager/Analyst und Leiter der Emerging-Markets-Plattform von Lazard Asset Management.Nach dem klaren Sieg von Präsident Javier Milei bei den Zwischenwahlen im Oktober 2025 verfüge die Regierung über ein deutlich gestärktes politisches Mandat. Entscheidend sei nun, ob dieses Momentum in nachhaltige makroökonomische Stabilität und dauerhaften Marktzugang übersetzt werden könne. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
