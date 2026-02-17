BYD Europe holt sich den Finanzdienstleister DLL an die Seite, um europäischen Kunden eine größere Bandbreite an Finanzierungslösungen für seine Elektro-Lkw und -Busse anzubieten. Los geht es zunächst in neun Ländern, darunter auch in Deutschland. Der in Eindhoven ansässige Finanzierer DLL teilt mit, nun als strategischer Partner von BYD zu fungieren und die Geschäftstätigkeit fürs Erste in den Niederlanden, Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net