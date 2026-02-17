Schwalbach am Taunus (ots) -Dünner werdendes Haar ist für viele Frauen mehr als ein Schönheitsproblem. Es erschwert nicht nur das Styling, sondern belastet oft das Selbstbewusstsein und emotionale Wohlbefinden. Jede dritte Frau erlebt Haarverlust¹, denn dieser kann in ganz unterschiedlichen Lebenslagen auftreten. Viele von ihnen sind der Meinung, dass bestehende Produkte nur vorübergehende Lösungen bieten. Genau hier setzt Pantene Pro-V an. Die neue Grow Abundant Kollektion reduziert den Haarverlust in nur acht Wochen um bis zu 90 Prozent²,5. Die Premiumkollektion besteht aus vier Produkten, darunter das revolutionäre Anti-Haarverlust-Kopfhautserum. Sie stärkt das Haar von der Wurzel bis zur Spitze, schützt vor oxidativem Stress und sorgt für sichtbar längeres, kräftigeres und dichteres Haar. Ab März 2026 im Handel erhältlich.Das Herzstück der Kollektion bildet das revolutionäre Grow Abundant Anti-Haarverlust-Kopfhautserum. In klinischen Studien wurde erwiesen, dass es Haarverlust reduziert, indem es die Haare an den Wurzeln stärker verankert: Bereits nach der ersten Anwendung wirkte das Haar sichtbar voller im Vergleich zu unbehandeltem Haar. Nach acht Wochen regelmäßiger Anwendung berichteten 80 Prozent der Konsument:innen von spürbar mehr Haardichte und gesünder aussehendem Haar mit durchschnittlich 6.000 mehr Haaren auf der Kopfhaut. Darüber hinaus gaben 9 von 10 Anwender:innen an, dass sich ihr Haar gesünder anfühlte³, was die transformative Kraft des Anti-Haarverlust-Kopfhautserums unterstreicht. Ergänzt wird das Serum durch ein perfekt abgestimmtes Trio aus Shampoo, Pflegespülung und Haarmaske.Die Wissenschaft hinter dem SerumEine gesunde Kopfhaut ist entscheidend für die Qualität und Dichte der Haare. Doch sie ist täglich oxidativem Stress durch Sonne, Umweltbelastungen und Styling ausgesetzt. Daher steht im Fokus der Grow Abundant Kollektion das Kopfhautserum mit dem verankernden Pro-Vitamin-Komplex, der direkt an der Kopfhaut wirkt. Dank der innovativen Kombination hochwirksamer Inhaltsstoffe wie Pro-Vitamin B5 und Niacinamid hilft dieser, die Haare fester an der Wurzel zu verankern, schützt sie vor freien Radikalen und nährt sie bis in die Spitzen. Für weniger Haarverlust und volleres, gesünder aussehendes Haar.- PRO-VITAMIN B5-KOMPLEX: Ein tiefenwirksamer, antioxidativer Nährstoffkomplex, der die Haarverankerung stärkt.- NIACINAMID (VITAMIN B3): Dafür bekannt, die Hautbarriere zu stärken und die Kopfhautgesundheit zu verbessern.Die Pantene Pro-V Grow Abundant KollektionPantene Pro-V Grow Abundant Anti-Haarverlust-Kopfhautserum - das Herzstück der KollektionFür dünner werdendes, schwaches Haar mit 3000 mg Pro-Vitamin-Komplex4 + NiacinamidDas Grow Abundant Anti-Haarverlust-Kopfhautserum enthält die konzentrierteste Formel der Produktreihe. Es versorgt die Kopfhaut mit der höchsten Dosis des verankernden Pro-Vitamin-Komplexes, stärkt das Haar an der Wurzel und reduziert Haarverlust. Die leichte Leave-On-Formel lässt sich nahtlos in die tägliche Pflegeroutine einfügen, ohne Rückstände und ohne zu beschweren. Sie sorgt für volleres längeres und dichteres Haar - eine neue Ära der Haarfülle.Anwendung: Täglich auf feuchtem oder trockenem Haar anwenden. Das Haar in Abschnitte teilen, scheitelweise einen vollen Tropfen entlang der Kopfhaut auftragen und in die Kopfhaut sowie die Haarwurzeln einmassieren. Anschließend wie gewohnt trocknen und stylen.60 ml; 12,99 EUR UVP*Pantene Pro-V Grow Abundant Anti-Haarverlust-Shampoo - reinigt und bereitet die Kopfhaut vorFür dünner werdendes, schwaches Haar mit 900 mg Pro-Vitamin-Komplex4 + NiacinamidDas Grow Abundant Anti-Haarverlust-Shampoo reinigt das Haar sanft, versorgt die Haarwurzeln gleichzeitig mit der ersten Dosis an Nährstoffen und verbessert die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Belastungen.Anwendung: Bei jeder Haarwäsche ins nasse Haar einmassieren und gründlich ausspülen.290 ml; 7,99 EUR UVP*Pantene Pro-V Grow Abundant Anti-Haarverlust-Pflegespülung - stärkt und hydratisiert jedes einzelne HaarFür feines, schwaches Haar mit 1500 mg Pro-Vitamin-Komplex4 + AminosäurenDie Grow Abundant Anti-Haarverlust-Pflegespülung stärkt schwache Haarlängen und erhöht ihre Widerstandsfähigkeit gegen Haarbruch. So wird das Haar 5 x stärker5 und kann länger und kräftiger wachsen.Anwendung: Nach jeder Haarwäsche in die Haarlängen geben, einarbeiten und dann ausspülen.250 ml; 7,99 EUR UVP*Pantene Pro-V Grow Abundant Anti-Haarverlust-Haarmaske - tiefenwirksame Reparatur und KräftigungFür geschädigtes, strapaziertes Haar mit 2000 mg Pro-Vitamin-Komplex4 + AminosäurenDie Grow Abundant Anti-Haarverlust-Haarmaske repariert geschädigte Haarfasern und erhöht ihre Widerstandsfähigkeit gegen Haarbruch. Haarverlust wird hierdurch um bis zu 90 Prozent reduziert und das Haar wird 10 x stärker5, sodass es länger und kräftiger wachsen kann.Anwendung: Einmal wöchentlich anstelle der Pflegespülung anwenden. In den Händen verreiben, um die Pro-V Perlen aufzulösen. Anschließend auf das nasse Haar auftragen, zwei Minuten einwirken lassen und ausspülen.300 ml; 7,99 EUR UVP*Wir sind überzeugt, dass diese wegweisende Pflegelinie auch Ihre Leser:innen begeistern wird.Alle weiteren Informationen finden Sie in unserem Media Newsroom (https://releasd.com/pages/j6Umaxzg3GiZrbN-y07CpwH64nXqrwC1lZ1NutwNT8Q=).Herzliche GrüßeIhr Pantene Pro-V TeamDie Pantene Pro-V Grow Abundant Kollektion ist ab März 2026 im Handel erhältlich.¹ AYTM-Studien mit 400 Frauen, Januar 2025; ² Davis MG, Piliang MP, Berg P, Carr GJ, Moulton LT, Whittenbarger DJ, Punyani S, Schwartz JR. Die Anwendung des Antioxidant Pirocton Olamin auf der Kopfhaut reduziert den Haarverlust in einer 8-wöchigen randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten klinischen Studie. Int J Cosmet Sci. 2021 Nov;43 Suppl 1:S26-S33. doi: 10.1111/ics.12737. 