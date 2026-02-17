Mit Unterstützung der U.S. Polo Assn. endet die U.S. Open Women's Polo Championship 2026 mit Victory Eastern Hay als Champion

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 17. Februar 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), war stolzer Unterstützer der U.S. Open Women's Polo Championship 2026, die am 15. Februar im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington, Florida, auf dem legendären U.S. Polo Assn. Stadium Field zu Ende ging. Die Meisterschaft, die weithin als das prestigeträchtigste Frauen-Poloturnier in den Vereinigten Staaten gilt, brachte die besten Athletinnen dieses Sports für drei Wochen zu einem Elite-Wettbewerb im Herzen des amerikanischen Polosports zusammen.

1. Victory Eastern Hay präsentiert stolz seinen Pokal als Sieger der U.S. Open Women's Polo Championship 2026 im USPA National Polo Center

2. Das Team Victory Eastern Hay zu Pferd (#1 Rebecca Schmeits, #2 Aspen Tinto, #3 Hazel Jackson, #4 Milly Hine) bei der U.S. Open Women's Polo Championship 2026

3. Das Team La Dolfina überreicht bei der U.S. Open Women's Polo Championship 2026 eine Spende an die von ihnen ausgewählte Wohltätigkeitsorganisation Polo Players Support Group, bereitgestellt von U.S. Polo Assn.

Bildnachweis: Augustina Fonda

Victory Eastern Hay gewann den Titel der U.S. Open Women's Polo Championship 2026 mit einem 7:5-Sieg über La Dolfina im Finale im NPC. Hazel Jackson von Victory Eastern Hay war mit vier Toren die beste Torschützin, während ihre Teamkollegin Milly Hine drei Tore zum Sieg beisteuerte. Für La Dolfina erzielten Mia und Myla Cambiaso jeweils zwei Tore in einem hart umkämpften Meisterschaftsspiel. Der Sieg war Milly Hines dritter Titel in Folge bei der U.S. Open Women's Polo Championship und Hazel Jacksons dritter Titel in ihrer Karriere bei diesem prestigeträchtigen Turnier. Hazel Jackson von Victory Eastern Hay wurde zur wertvollsten Spielerin gekürt, während Latia Bancada, im Besitz von Pipe Vercellino und geritten von Milly Hine im dritten und sechsten Chukker, als Best Playing Pony ausgezeichnet wurde.

Die diesjährige Meisterschaft bot ein außergewöhnliches Teilnehmerfeld, darunter mehrere Spielerinnen mit einem Handicap von zehn Toren, wie die Markenbotschafterin der U.S. Polo Assn., Hope Arellano, sowie Hazel Jackson und Milly Hine. An dem Turnier nahmen auch herausragende Athletinnen teil, darunter Mia Cambiaso (9-Goal), Nina Clarkin (9-Goal), Maddie Grant (7-Goal) und Meghan Gracida (5-Goal), was die Tiefe, Wettbewerbsfähigkeit und das kontinuierliche Wachstum des Frauenpolos in den Vereinigten Staaten unterstreicht.

Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für den Polosport stellte U.S. Polo Assn. den Teams, die an der Meisterschaft teilnahmen, maßgeschneiderte Trikots mit dem ikonischen Double Horsemen-Logo der Marke zur Verfügung und bekräftigte damit seine anhaltende Unterstützung für Sportlerinnen auf höchstem Niveau. U.S. Polo Assn. spendete außerdem an die von den beiden Finalisten-Teams ausgewählten Organisationen Polo Players Support Group (PPSG) und Polo Training Foundation.

Frauen sind zu einer treibenden Kraft in der Entwicklung des Polosports geworden und machen fast 50 % der USPA-Spieler und mehr als 60 % der weiblichen Teilnehmer auf College-Ebene aus. Dieser starke Anstieg spiegelt sich auch außerhalb des Spielfelds wider, wo weibliche Verbraucher weiterhin die Zukunft der globalen Marke U.S. Polo Assn. prägen, einem demografischen Segment, das mittlerweile einen weltweiten Einzelhandelsumsatz von fast 1 Milliarde Dollar erzielt. Da die Beteiligung und der Einfluss parallel zunehmen, spielen Frauen eine wichtige Rolle sowohl für den Aufstieg des Sports als auch für seine globale Dynamik.

"Die U.S. Open Women's Polo Championship repräsentiert das Beste dieses Sports mit herausragenden Fähigkeiten, unermüdlichem Engagement und einem Wettbewerbsniveau, das die Messlatte für Frauenpolo in den Vereinigten Staaten immer höher legt", sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die globale, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. "U.S. Polo Assn. ist stolz darauf, dieses historische Turnier zu unterstützen und das außergewöhnliche Talent auf dem Spielfeld sowie die Zukunft des Sports zu feiern."

Das Finale der U.S. Open Women's Polo Championship 2026 wird in diesem Frühjahr auf ESPN im Rahmen von "Breakaway" ausgestrahlt, der preisgekrönten Polo-Fernsehserie von Global Polo, die einem weltweiten Publikum einen Blick hinter die Kulissen der wichtigsten Veranstaltungen und Athleten dieses Sports bietet.

Über das Geschehen auf dem Spielfeld hinaus bot die U.S. Open Women's Polo Championship den Fans im NPC ein noch intensiveres Erlebnis, darunter Shopping vor Ort im USPA Shop Flagship, traditionelle Divot-Stomp-Momente mit Cap-Giveaways, eine verbesserte MVP-Lounge, von der aus man das Spielfeld überblicken kann, und Co-Branding-Kleidung für die Mitarbeiter von U.S. Polo Assn. Zusammen setzten diese Momente die Dynamik der Winter-High-Goal-Saison im NPC fort, die auf die legendäre U.S. Open Polo Championship im April hinführt und Wellingtons Rolle als Zentrum des Elite-Polosports in den Vereinigten Staaten stärkt.

Die U.S. Open Women's Polo Championship wurde 1937 von der United States Women's Polo Association (USWPA) ins Leben gerufen und ist das größte jährliche Polo-Event für Frauen in den Vereinigten Staaten. Das Turnier wurde 1990, im Jahr des hundertjährigen Bestehens des Verbandes, offiziell von der USPA anerkannt und 2011 offiziell als nationale Meisterschaft anerkannt, wodurch es seinen Platz als Höhepunkt des Frauenpolo-Wettbewerbs im Land festigte.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz in Wellington (Florida) hat. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und StarSports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1.Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, ModernRetail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Stacey Kovalsky - VP, Global PR and Communications

Tel.: +001.561.790.8036 - E-mail: skovalsky@uspagl.com

Shannon Stilson - VP, Sports Marketing and Media

Tel.: +001.561.227.6994 - E-mail: sstilson@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.