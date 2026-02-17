EQS-News: AML RightSource
LONDON, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- AML RightSource, der führende Anbieter von Expertenlösungen für Managed Services und Beratung, gab die Gründung seines internationalen Beirats unter dem Vorsitz von Vesna McCreery bekannt.
Der Beirat ist ein unabhängiges Gremium innerhalb der globalen Beratungsstruktur von AML RightSource und ergänzt den nordamerikanischen Beirat. Er vereint das Fachwissen von Praktikern aus Großbritannien, Europa, APAC und Australien und wird die globale Expansion des Unternehmens unterstützen und seine Rolle als vertrauenswürdiger Partner bei der Prävention von Finanzkriminalität in den Bereichen Bankwesen, Zahlungsverkehr, Kryptowährungen und anderen Sektoren stärken.
Angesichts der zunehmenden Komplexität der Finanzkriminalität wird der Beirat AML RightSource dabei helfen, regulatorische Veränderungen zu antizipieren, Normen zu hinterfragen und die Dienstleistungserbringung zu optimieren. Seine Erkenntnisse werden dem Unternehmen helfen, den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden angesichts verschärfter Kontrollen und operativer Anforderungen gerecht zu werden.
Erster internationaler Beratungsbeirat
Dayna Bordin - Leiterin für die Bekämpfung von Finanzkriminalität (Bankwesen und digitale Vermögenswerte)
Matt Brown - Experte für globale Sanktionen und Aufdeckung von Finanzkriminalität
John Fogarty - Senior Financial Crime Leader mit Fachkenntnissen im asiatisch-pazifischen Raum und Australien
Alan Ketley - Globale AML-Autorität und ehemaliger Exekutivsekretär der Wolfsberg-Gruppe
"Wir sind stolz darauf, so angesehene Führungskräfte begrüßen zu dürfen", sagte Vesna McCreery, Vorsitzende des internationalen Beirats. "Ihre Erfahrung ist von unschätzbarem Wert für die Erweiterung der Kompetenzen von AML RightSource."
"Unsere Kunden sehen sich in einem dynamischen Umfeld einem zunehmenden regulatorischen Druck ausgesetzt", fügte Steve Meirink, CEO von AML RightSource, hinzu. "Dieser Beirat bringt praktische Erkenntnisse direkt in unsere strategischen Entscheidungsprozesse ein."
AML RightSource - weltweit führender Anbieter von Managed Services und Beratung für die Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. amlrightsource.com.
