Die größte deutsche Reederei sorgte zum Wochenbeginn für einen medialen Paukenschlag, auf den die Hapag-Lloyd-Aktie allerdings mit einem Kursverlust von -5% reagierte. Was ist da los und ist der Hamburger Containerschiffkonzern trotzdem einen Kauf wert? Eine große Übernahme Hapag-Lloyd sorgte zum Wochenauftakt mit der Nachricht für Aufsehen, die israelische Reederei ZIM Integrated Shopping für einen Kaufpreis von 4,2 Milliarden US$ zu übernehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
