Die Aktie von AbbVie hatte nach der Vorlage starker Quartalszahlen zu Monatsbeginn zunächst spürbar nachgegeben. Doch mittlerweile zeigt der Kurs wieder positive Tendenzen - zurecht, wie wir finden. Im vierten Quartal steigerte der Pharmakonzern den Umsatz um 10,1 Prozent auf 16,6 Milliarden Dollar und übertraf damit interne Basiserwartungen deutlich. Treiber waren insbesondere die anhaltend hohe Nachfrage nach Skyrizi, Qulipta und Elahere. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de