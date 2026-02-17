Hamburg (ots) -2.575.007,12 Euro: Das ist das Spendenergebnis der diesjährigen NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland - Leben ohne Sucht". Mit dem Geld werden die Suchthilfe-Projekte des Partners der Aktion unterstützt: Der Paritätische Wohlfahrtsverband und seine 2.000 Mitgliedsorganisationen im Norden.Hendrik Lünenborg, NDR Intendant: "Sucht betrifft die gesamte Gesellschaft. Sie ist Thema in Familien, am Arbeitsplatz, im Freundeskreis. Auch in Kitas und Schulen. Denn jedes sechste Kind in Deutschland wächst in einer Familie auf, in der Vater oder Mutter suchtkrank sind. Mit unserer Aktion haben wir dieses wichtige Thema deshalb bewusst für einige Wochen in den Fokus unserer Programme gerückt. Und zugleich Spenden für hunderte Hilfsprojekte im Norden gesammelt. Dass sich so viele Menschen beteiligt haben, zeigt: Unsere Gesellschaft schaut hin - und sie hält zusammen."Dr. Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer Paritätischer Wohlfahrtsverband Gesamtverband e. V.: "Über 2,5 Millionen Euro für Menschen in schwierigen Lebenssituationen - das ist ein überwältigendes Zeichen der Solidarität. Diese Spenden stärken unsere gemeinnützigen Angebote der Suchthilfe dort, wo sie am dringendsten gebraucht wird: bei der Unterstützung von Betroffenen und ihren Familien. Ebenso wichtig wie das Geld ist die öffentliche Aufmerksamkeit, die das Thema durch diese Aktion bekommen hat. Sucht darf kein Tabu sein. Unser Dank gilt dem NDR und allen, die gespendet haben."Im Rahmen der NDR Benefizaktion hatten vom 1. bis zum 12. Dezember 2025 alle NDR Radioprogramme, das NDR Fernsehen, NDR.de und die verschiedenen Social-Media-Kanäle des NDR sowie Radio Bremen über Projekte des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes informiert und zum Spenden aufgerufen. Das Spendenkonto war bis Ende Januar geöffnet.Höhepunkt war der NDR Spendentag am Freitag, 12. Dezember. An den Spendentelefonen nahmen Prominente wie Tennisprofi Nicolas Kiefer, Schauspielerin Nina Bott, NDR Moderator und Entertainer Yared Dibaba und Musiker Kai Wingenfelder von der Band Fury in the Slaughterhouse Anrufe entgegen.Mit seiner Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" unterstützt der NDR wohltätige Zwecke und das Ehrenamt im Norden. Die Partner und Spendenzwecke der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" wechseln jährlich.Seit 2011 wurden im Rahmen der Programmaktion "Hand in Hand in Norddeutschland" insgesamt rund 53 Millionen Euro gespendet. Weitere Informationen zur NDR Benefizaktion im Internet unter NDR.de/handinhand.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6218528