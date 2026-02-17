Berlin (ots) -Die ehemalige First Lady und Ex-Außenministerin der USA Hillary Clinton weist Spekulationen um eigene persönliche Kontakte mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zurück. "Ich habe ihn nie getroffen", sagt Clinton in der ARD-Talksendung "maischberger". Epstein begegnet zu sein, schließt Clinton nicht aus. "Jemand sagte, ich hätte ihm einmal bei einem Empfang die Hand geschüttelt, aber daran kann ich mich nicht erinnern." Das Interview wurde am Montag in Berlin aufgezeichnet und wird in der Sendung "maischberger" diesen Mittwoch im Ersten ausgestrahlt.Ihren Ehemann, den früheren US-Präsidenten Bill Clinton, nimmt die ehemalige First Lady im Zusammenhang mit Epstein in Schutz: "Mein Mann hat ihn nur getroffen, weil er (Epstein) ein Flugzeug zur Verfügung gestellt hat, um Wohltätigkeitsprojekte zu besuchen, die Bill im Zusammenhang mit HIV/AIDS durchgeführt hat. Das Angebot mit dem Flugzeug endete Jahre bevor er verurteilt wurde."Hillary und Bill Clinton sollen Ende Februar in einem US-Kongressausschuss zu den sogenannten Epstein-Files aussagen. Clinton unterstreicht ihre Bereitschaft zu einer öffentlichen Anhörung. "Wir haben nichts zu verbergen, wir haben gesagt, dass wir öffentlich aussagen werden. Das würden wir sogar vorziehen. Wir wollen Transparenz. Sonnenlicht ist das beste Desinfektionsmittel."US-Präsident Donald Trump und seinem Team wirft Clinton vor, im Fall Epstein die Aufklärung zu behindern. Dies sei ein "bewusster Versuch, Trump zu schützen" sagt sie. "Die Art und Weise, wie diese Regierung versucht hat, diese Akten zu verbergen, sich über das Gesetz hinwegzusetzen, lässt mich vermuten, dass sie etwas zu verbergen haben", sagt Clinton bei "maischberger"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6218521