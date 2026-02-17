© Foto: Wolfram Steinberg - picture alliance/dpaDer einstige Short-Spezialist wechselt die Seite und baut eine Long-Position bei Aroundtown auf. Konservativ bewertetes Portfolio, hoher Abschlag. Ist das der Befreiungsschlag - oder die nächste Value-Falle?Die Aktie von Aroundtown hat am Dienstag zweistellig zugelegt und zeitweise über 12 Prozent gewonnen. Auslöser war ausgerechnet Viceroy Research - jenes Analysehaus, das sich in der Vergangenheit vor allem mit kritischen Short-Berichten einen Namen gemacht hatte. Nun schlägt Viceroy eine komplett andere Tonart an: Statt vor dem Unternehmen zu warnen, ist man selbst investiert. "Viceroy ist long, während der Markt schläft", heißt es in dem Bericht. Man habe Aroundtown von der Short-Liste …Den vollständigen Artikel lesen
