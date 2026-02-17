Silber & Antimon: Exploration im Vulkankrater Australiens

Anzeige / Werbung
Silver Mines hat sich den Zugang zum Coomber Silver Prospect gesichert und damit den Weg für neue Explorationsarbeiten frei gemacht. Das Management teilte mit, man habe die notwendigen Landzugangsvereinbarungen abgeschlossen und könne nun erstmals seit Jahrzehnten wieder systematisch vor Ort arbeiten. Coomber liege rund 23 Kilometer südlich des Bowdens Silver Project und zähle zu den wichtigsten Explorationszielen im Lizenzpaket des Unternehmens.
Hochgradige Silberfunde aus früheren Bohrungen
Das Unternehmen verwies darauf, dass Coomber bereits 1989 von Conzinc Riotinto Australia Exploration entdeckt worden sei. Damals seien nach auffälligen Bachsedimentproben erste Bohrungen erfolgt.
Diese hätten unter anderem folgende Abschnitte geliefert:
-36 Meter mit 105 g/t Silber ab 18 Metern, darunter 16 Meter mit 176 g/t Silber
-20 Meter mit 69 g/t Silber ab Oberfläche
-10 Meter mit 89 g/t Silber ab 34 Metern, inklusive 4 Meter mit 183 g/t Silber
Silver Standard Australia habe in den Jahren 1994 und 1997 weitere Bohrprogramme durchgeführt und ebenfalls signifikante Silberabschnitte gemeldet. Insgesamt seien historisch 40 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.645 Metern niedergebracht worden. Seit 1997 habe keine umfassende Exploration mehr stattgefunden.
