Köln (www.fondscheck.de) - Die Märkte waren im Januar von erhöhter Unsicherheit geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Balanced Fonds (ISIN LU0106280836/ WKN 930920).Hierzu habe vor allem das zwischenzeitlich nicht auszuschließende Szenario beigetragen, dass die USA unter Präsident Trump militärische Mittel einsetzen würden, um in den Besitz von Grönland zu gelangen. Nachdem dies von Donald Trump ausgeschlossen worden sei, habe sich die Lage entspannt. Die Aktienmärkte hätten regional unterschiedlich stark ausgeprägte Zugewinne verbucht. Die Rentenmärkte hätten sich allgemein freundlich entwickelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de