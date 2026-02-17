Die Batterie-Probleme beim EQA und EQB haben zu weltweiten Rückruf-Aktionen geführt, in Nordamerika und China hat Mercedes mit dem Tausch der Akku-Packs bereits begonnen - während es für deutsche Kunden bisher nur ein Software-Update gab. Doch bald erhalten auch betroffene Kunden in Deutschland wohl eine komplett neue Batterie. Wie das rund um die Marke Mercedes in der Regel sehr gut informierte Blog "mb.passion" berichtet, soll der Hersteller bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net