Noch vor wenigen Wochen schien die Rallye von Expedia unaufhaltsam. Dann folgte ein abrupter Kursrutsch. Reißleine ziehen?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|14:42
|Bernstein SocGen reiterates Expedia stock rating on Q4 results
|13:54
|Expedia: Die Lage hat sich um 180 Grad gedreht
|11:30
|Expedia stock rating held at Market Perform by Citizens
|Fr
|Breaking Down Expedia Group: 16 Analysts Share Their Views
|Fr
|Expedia News: Umsatzwachstum beschleunigt sich - Aktie bricht dennoch ein
|BELLEVUE, Washington (IT-Times) - Der Online-Reiseanbieter Expedia hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vorgelegt und ein einstelliges Umsatzwachstum verzeichnet. Expedia...
