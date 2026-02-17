Frankfurt am Main (ots) -Hochklassige Tombola beim 55. Ball des Sports in der Festhalle Frankfurt präsentiert von Deutsche Post / Sporthilfe verlost 1.000 Gewinne im Wert von mehr als 450.000 EuroDie Gäste beim 55. Ball des Sports der Sporthilfe dürfen sich am Samstag, 21. Februar 2026, in der Festhalle Frankfurt auf eine Tombola der absoluten Spitzenklasse freuen. Den Tombola-Hauptpreis stellt traditionell Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Sporthilfe: Der Gewinner oder die Gewinnerin darf zum Abschluss des Gala-Abends einen Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic Coupé mit EQ Hybrid Technologie in obisidian black im Wert von 110.000 Euro entgegennehmen.Mehr als 150 Unternehmen beteiligen sich als Sponsoren und Partner beim Gala-Programm und der traditionellen Tombola, präsentiert vom Nationalen Förderer Deutsche Post, mit Preisen im Wert von über 450.000 Euro. Darunter auch solche, die man sich für Geld nicht kaufen kann und die exklusiv in der Tombola des "Ball des Sports" zu finden sind. Verkauft werden die Lose für die Tombola traditionell von Mitgliedern des Sporthilfe Alumni-Clubs - ehemaligen Athletinnen und Athleten, die während ihrer aktiven Sportkarriere selbst von der Sporthilfe-Förderung profitiert haben. Die Ziehung der Tombola-Glücksfarbe übernimmt Paralympicssiegerin Annika Zeyen-Giles, die beim Sporthilfe Club der Besten von den teilnehmenden Top-Athletinnen und -Athleten zu "Die Beste" 2025 gewählt wurde.Die 17 Spitzenpreise der diesjährigen Tombola beim Ball des Sports:- Mercedes-Benz GLE 350 de 4Matic Coupé mit EQ Hybrid Technologie in obisidian black* im Wert von 110.000 Euro (Gespendet von Mercedes-Benz AG)(*Energieverbrauch gewichtet kombiniert: 19,4 kWh/100 km + 2,2 l/100 km; Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 6,9 l/100 km; CO2-Emissionen gewichtet kombiniert: 58 g/km; Elektrische Reichweite (EAER): ca. 109 km. Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (Worldwide harmonised Light-duty vehicles Test Procedures) ermittelt. Der Energieverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Pkw sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs bzw. des jeweiligen Energieträgers durch den Pkw, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. Es werden nur die CO2-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des Pkw entstehen. CO2-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des Pkw sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO2-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt.)- 4 kg-Silbermünze Sonderprägung "Der Ring" Jahrgang 2017 von GLOBAL GOLD AG: "Hermann Rongstocks Nibelungenzyklus DER RING verewigt in zehn Teilen die Schöpfungsgeschichte der Nationen Europas auf physischem Edelmetall." Das Highlight dieses Zyklus ist die streng limitierte 4 kg-Sonderprägung des 8. Ringes (aus dem Jahrgang 2017) auf Feinsilber 999,0 polierte Platte im Wert von ca. 29.200 Euro (Gespendet von GLOBAL GOLD AG)- DIAMIR Erlebnisreisen: 10 Tage Safari-Reise nach Tansania für zwei Personen inklusive Flug mit Qatar Airways in der Business Class im Wert von 16.000 Euro (Gespendet von DIAMIR Erlebnisreisen GmbH)- Emirates Airline & SIRO One Za'abeel Dubai: Luxusreise nach Dubai für zwei Personen mit Emirates Business-Class-Flügen und fünf Nächte in einer Fitness Suite im SIRO One Za'abeel Dubai im Wert von 15.000 Euro (Gespendet von Emirates & SIRO One Za'abeel Dubai)- ROTWILD R.R275 X ULTRA Gravelbike: Carbon Rennradperformance mit hoher Geländetauglichkeit und konstanter Unterstützung durch effizientes Motormanagement. Ausgezeichnet mit dem RedDot Best of the Best Award im Wert von 11.990 Euro (Gespendet von ADP Engineering GmbH Rotwild)- ROTWILD R.X275 ULTRA: Eines der leichtesten E-Mountainbikes aus Vollcarbon. Leise, leistungsstark und mit präziser Kraftunterstützung im Wert von 11.490 Euro (Gespendet von ADP Engineering GmbH Rotwild)- Sonderflugreise zu einem Auswärtsspiel der UEFA Champions League in der Ligaphase des FC Bayern München in der Saison 2026/2027 für zwei Personen im Wert von 10.000 Euro (Gespendet von FC Bayern AG)- 2 Lose für je ein Elevation Recumbent Bike von Life Fitness Europe in Arctic silver mit SE3 HD Konsole im Wert von jeweils 9.650 Euro (Gespendet von Life Fitness Europe GmbH)- 2 Lose von GLOBAL GOLD AG: 1 kg-Silbermünze Reinsilber "Der Ring" Jahrgang 2017. "Hermann Rongstocks Nibelungenzyklus DER RING verewigt in zehn Teilen die Schöpfungsgeschichte der Nationen Europas auf physischem Edelmetall." Ein Highlight dieses Zyklus ist die 1 kg-Silbermünze des 8. Ringes aus dem Jahrgang 2017 auf Feinsilber 999,0 polierte Platte im Wert von je 8.100 Euro (Gespendet von GLOBALD GOLD AG)- iPro: Luxury Health Weekend für zwei Personen im Mauritzhof Hotel Münster mit einer iScreen Analysis med und individueller, ärztlicher Betreuung durch Dr. Leben sowie eine personalisierte Mikronährstoffversorgung für 112 Tage im Wert von 7.000 Euro (Gespendet von iPro e.V.) JVC D-ILA Heimkinoprojektor DLA-NZ500 von JVCKENWOOD Deutschland GmbH mit 4K-Auflösung und 2.000 Lumen Laserlichtquelle im Wert von 5.900 Euro (Gespendet von JVCKENWOOD Deutschland GmbH)- 7-tägige Luxus-Wellness-Auszeit im 5-Sterne Superior Hotel Deimann im Sauerland für zwei Personen inkl. Verwöhnhalbpension (Gespendet von Hotel Deimann)- schauinsland-reisen: Einwöchige Pauschalreise nach Gran Canaria für zwei Personen im 5*-Hotel Lopesan Costa Meloneras in einem Unique-Zimmer mit Halbpension, Privattransfer sowie zwei Ausflügen nach Wahl im Wert von 4.700 Euro (Gespendet von schauinsland-reisen gmbh)- Sinn Spezialuhren: Die auf 250 Stück limitierte Frankfurter Finanzplatzuhr 6000 Jubiläum III verkörpert Eleganz, technische Raffinesse und eine besondere Verbindung zu Frankfurt am Main, dem Hauptsitz von Sinn Spezialuhren. Durch das Saphirglas zeigt sich das galvanisch versilberte Zifferblatt im Wert von 4.450 Euro (Gespendet von Sinn Spezialuhren GmbH)- Fünf Übernachtungen im Schlosshotel Münchhausen für zwei Personen in einer Superior Suite inklusive Frühstück im Wert von 4.055 Euro (Gespendet von Schlosshotel Münchhausen)Ein sportlicher Höhepunkt erwartet die Gäste mit einer eigens für den Ball des Sports choreografierten Bühnenshow der Rhythmischen Sportgymnastik: Olympiasiegerin und Weltmeisterin Darja Varfolomeev und ihre Team-Kolleginnen Anastasia Simakova (WM-Bronze mit dem Reifen), Melanie Dargel, Olivia Falk, Anja Kosan, Helena Ripken, Anna-Maria Shatokhin und Emilia Wickert verbinden Ästhetik, Eleganz und Höchstleistung zu einem einzigartigen Erlebnis - präsentiert von LOTTO Hessen und eindrucksvoll in das Publikum integriert. Ebenfalls mit dabei ist die Vierte des olympischen Mehrkampffinals in Paris, Margarita Kolosov, sowie RSG-Legende Magdalena Brzeska, die als Expertin Rede und Antwort stehen wird. Die Ballgäste dürfen sich also auf "Spitzensport hautnah" freuen. Für Gaumenfreuden bei den Gala-Gästen sorgt auch in diesem Jahr wieder accente, das gastronomische Tochterunternehmen der Messe Frankfurt, mit einem in das Ballprogramm eingebetteten Gala-Dinner. Ein weiterer glanzvoller Moment des Abends ist die Verleihung der "Goldenen Sportpyramide" an Biathlon-Legende Fritz Fischer, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird. Die Verleihung wird präsentiert von der Deutschen Bank, Nationaler Förderer der Sporthilfe.Nach der Gala, die restlos ausverkauft ist, startet die Premiere der neu geschaffenen "Ball des Sports-Night Session", mit der die Sporthilfe erstmals auch einem erweiterten Publikum die Möglichkeit bietet, Ball des Sports-Tickets zu erwerben. Tickets für die "Night Session" gibt es hier... (https://tickets.sporthilfe.de/event/ball-des-sports-2025-luuv8v)Traditionell haben die Gäste bei zahlreichen Aktivstationen die Gelegenheit, sich in verschiedenen Sportarten auszuprobieren - gemeinsam mit Sporthilfe-geförderten Spitzenathletinnen und -athleten. Auf der Eventbühne der "Night Session" präsentiert mainova beim Tischtennis schnelle Ballwechsel mit - oder auch gegen - Nationalspielerin Sophia Klee und Nationalspieler Fan Bo Meng. Auch beim Tischkicker, präsentiert von Tipico, oder beim Darts, präsentiert von LOTTO Hessen, sind die Ball-Gäste zum Mitmachen eingeladen.Gemeinsam mit ihrem Partner Vert ermöglicht die Deutsche Bank auch in diesem Jahr bargeldloses Bezahlen beim Ball des Sports. Mercedes-Benz, ebenfalls Nationaler Förderer, sorgt mit seinem exklusiven Fahrservice für eine stilvolle Ankunft der Ballgäste am Roten Teppich. Zentraler Anlaufpunkt bei der "Night Session" wird die Lounge der Nationalen Förderer der Sporthilfe sein. Zudem laden viele weitere Sponsoren zum Feiern und Genießen ein. Darunter auch die Sporthilfe-Kuratoriums-Lounge, präsentiert von GOLDBECK, als attraktive Anlaufstelle für alle Kuratorinnen und Kuratoren sowie Gäste.

Weitere Informationen:
Auszug aus der aktuellen Gästeliste zum 55. Ball des Sports: Prominente Gäste - Ball des Sports - Events & Auszeichnungen - Stiftung Deutsche Sporthilfe (https://www.sporthilfe.de/events/ball-des-sports/prominente-gaeste/)