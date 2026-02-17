EQS-News: MMDSmart
Die Umfrage zeigt außerdem, dass 86 % der Unternehmen, die kürzlich einen neuen Kanal hinzugefügt haben, eine Steigerung der Kundenbindung verzeichnen konnten.
TEL AVIV, Israel, 17. Februar 2026 /PRNewswire/ -- MMDSmart MessageWhiz, ein führender Anbieter von CPaaS-Messaging-Lösungen, hat heute die Veröffentlichung seines Berichts 2026 State of Digital Customer Communication Survey Report bekannt gegeben. Diese globale Studie unter Führungskräften aus den Bereichen Marketing, Produktentwicklung und Betrieb beleuchtet die Kluft zwischen Omnichannel-Ambitionen und deren Umsetzung und zeigt, wie sich Messaging zu einem umsatzsteigernden Kanal entwickelt.
Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass Omnichannel-Kommunikation eine universelle strategische Priorität ist. 99 % der Befragten gaben an, dass sie für die Wachstumsstrategie ihres Unternehmens wichtig ist. Die Umsetzung hinkt jedoch hinterher. Nur 43 % der Unternehmen haben über E-Mail und SMS hinaus auf Echtzeit- und Konversationskanäle ausgeweitet, und nur 11 % geben an, dass eine vollständige Integration zwischen Messaging-Plattformen und CRM- oder Geschäftssystemen besteht.
"Wir haben festgestellt, dass mittelständische Unternehmen aller Branchen mit der Umsetzung von Omnichannel zu kämpfen haben und dadurch Einnahmen verschenken", so Karen Krivaa, CMO bei MMDSmart. "Die Teams haben mit fragmentierten Tools, teilweisen Integrationen und unzusammenhängenden Workflows zu kämpfen. Dies macht es extrem schwierig, Kanäle hinzuzufügen, Workflows zu automatisieren, Kampagnenergebnisse zu analysieren und Konversationen statt Silos zu verwalten. Die Absicht ist vorhanden. Was fehlt, ist die Umsetzung."
Der Bericht hebt eine Reihe wichtiger Trends und Herausforderungen im Bereich Messaging hervor:
Informationen zu MMDSmart
MessageWhiz, unterstützt von MMDSmart, ist eine leistungsorientierte Omnichannel-Messaging-Plattform, die Marketing-, CX-, Betriebs- und Wachstumsteams dabei hilft, Gespräche in messbare Ergebnisse umzuwandeln. Mit intelligenter Weiterleitung und flexiblen Integrationen bieten Marken weltweit zeitnahe, zuverlässige Erlebnisse über SMS, WhatsApp, RCS, Viber, Telegram, E-Mail und Sprache.
