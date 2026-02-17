Die BTC-Holding Strategy steht an der Börse unter Druck und wird als heißer Kandidat für eine Insolvenz gehandelt. Chairman Michael Saylor hat allerdings nun versucht, Anleger zu beruhigen. Saylor sieht kein Problem Während viele Experten vor einem Kollaps der Strategy-Holding warnen, hat Chairman Michael Saylor versucht, die Lage zu beruhigen. Auf der Social-Media-Plattform X hieß es: Strategy kann einen Rückgang des Bitcoin-Preises auf 8.000 US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de