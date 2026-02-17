Prag (ots) -Das tschechische Unternehmen Zoner hat einen neuen KI-Bildeditor vorgestellt. Nutzerinnen und Nutzer erhalten damit eine einfache Möglichkeit zur Erstellung und Bearbeitung von Fotos, einschließlich Hintergrundentfernung oder Bildvergrößerung - und das völlig kostenlos.Zoner, bekannt für seine fortschrittlichen Werkzeuge zur Bildbearbeitung, erweitert sein Portfolio um den webbasierten Zoner AI Editor, der direkt unter der Adresse ZonerAI.com (https://www.zonerai.com/cs) ohne Installation verfügbar ist.Der Editor bietet eine intuitive Bedienung und leistungsstarke Funktionen - von der Entfernung des Hintergrunds und dem Löschen störender Objekte bis hin zu generativen Füllungen und der Vergrößerung von Fotos ohne Qualitätsverlust. Er stellt eine schnelle und leicht zugängliche Alternative zu internationalen Grafikplattformen wie Canva oder Adobe dar und eignet sich sowohl für Profis als auch für Einsteiger. Bestandteil bleibt zudem der beliebte Bildgenerator in hoher Qualität.Quelle: ZonerPressekontakt:info@zoner.euOriginal-Content von: ZONER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182035/6218634