Mitteilung der The Platform Group SE & Co. KGaA:
The Platform Group erweitert Führungsstruktur
The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, gibt die Erweiterung der C-Level Führungsebene bekannt. Nathalie Richert, bislang Head of Investor Relations, wurde zum Mitglied der C-Level-Ebene ernannt und hat zusätzlich den Bereich Personal/HR übernommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
