Künstliche Intelligenz hält Einzug in die Materialentwicklung. Die Porr AG arbeitet im Forschungsprojekt "SmartStreet" gemeinsam mit den Materialtechnikern der Universität Innsbruck an einem neuronalen Netz, das vorhersagen soll, wie sich unterschiedliche Recyclinganteile auf die mechanischen Eigenschaften von Asphalt und Beton auswirken. "Das einzige Projekt seiner Art", wie CEO Karl-Heinz Strauss betont. Der Nutzen: Damit kann man vor der Produktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer