"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:
Die Gäste:
Hillary Clinton (ehemalige US-Außenministerin)
Joachim Gauck (Bundespräsident a.D.)
Melanie Amann (Journalistin)
Robin Alexander (Journalist)
Aurel Mertz (Moderator)
US-Außenpolitik unter Donald Trump und der Fall Jeffrey Epstein
Im Gespräch: die frühere US-Außenministerin und ehemalige Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton.
Europas Rolle in der Welt und Deutschland im Superwahljahr
Im Studio: Altbundespräsident Joachim Gauck.
Es kommentieren: die Chefredakteurin Digital der Funke Mediengruppe, Melanie Amann, der Journalist und WELT-Kolumnist Robin Alexander sowie der Comedian und Moderator Aurel Mertz.
