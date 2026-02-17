DJ Pilotengewerkschaft VC droht bei Lufthansa-Tochter Cityline mit Streik

DOW JONES--Bei der zum Lufthansa-Konzern gehörenden Cityline stehen die Zeichen auf Streik. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) erklärte die Tarifverhandlungen bei der Regionalfluggesellschaft für gescheitert. Die Tarifkommission habe bei dem Gewerkschaftsvorstand die Einleitung einer Urabstimmung beantragt, teilte die VC mit. Eine Entscheidung darüber werde im Laufe der Woche erwartet.

In der vergangenen Woche hatte bereits die Kabinengewerkschaft Ufo bei der Cityline gestreikt und damit auf die angekündigte Schließung des Flugbetriebs der Regionalfluggesellschaft reagiert, die Zubringerflüge an die Flughäfen Frankfurt und München anbietet.

Die Verhandlungen der VC zum Vergütungstarifvertrag für die Cityline-Piloten laufen seit dem vergangenen August. Die Gewerkschaft fordert unter anderen eine stufenweise Anpassung der aktuell gültigen Vergütungstabellen um jeweils 3,3 Prozent rückwirkend ab dem 1. Februar 2024, dem 1. Januar 2025 und dem 1. Januar 2026. Nach mehreren Verhandlungsrunden liege seitens des Arbeitgebers jedoch kein verhandlungsfähiges Angebot vor, hieß es.

"Selbst wenn der Konzern unternehmerische Entscheidungen über die Zukunft einzelner Flugbetriebe trifft, entbindet dies nicht von der Verantwortung, laufende Tarifverhandlungen ernsthaft und konstruktiv zu führen", sagte der Sprecher der Group-Tarifkommission, Arne Karstens. "Offene oder bewusst vage Zukunftsszenarien dürfen nicht als Druckmittel eingesetzt werden, um notwendige tarifliche Verbesserungen zu blockieren."

