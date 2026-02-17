Wien (www.fondscheck.de) - Das Investmenthaus LBP Asset Management hat den deutschen Markt betreten und eine Niederlassung in Frankfurt am Main eröffnet, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris mitgeteilt. LBP AM sei die Muttergesellschaft der hierzulande bereits aktiven, französischen Gesellschaft La Financière de l'Échiquier (LFDE). LFDE sei 2024 von LBP AM übernommen worden. Hinter dem Haus stünden wiederum die französische La Banque Postale mit einem Anteil von 75 Prozent sowie die ursprünglich aus den Niederlanden stammende Aegon Asset Management mit einem Anteil von 25 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
