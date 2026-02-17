Berlin (ots) -Vom 7. bis 14. Februar 2026 war KU64 bereits zum 14. Mal im Rahmen des Hilfsprojekts West Coast Kids (https://ku64.de/ueber-uns/hilfsprojekt-suedafrika/) in Südafrika im Einsatz. In Paternoster an der Westküste kümmerte sich ein zehnköpfiges Team der Berliner Praxis ehrenamtlich um 127 Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren und stärkte dabei nicht nur ihre Zahngesundheit, sondern auch ihr Selbstvertrauen. Der diesjährige Einsatz zeigte deutlich sichtbare Fortschritte: Über 50 Prozent weniger schwere Befunde und insgesamt kleinere, weniger aufwändige Behandlungen als im Vorjahr.Provisorische Praxis und eingespielte AbläufeFür die zahnmedizinische Versorgung verwandelten Dr. Ziegler und sein Team die Gemeindehalle der Kirche neben der Grundschule in Paternoster in eine voll funktionsfähige Zahnarztpraxis. Zum Einsatz kamen Behandlungsstühle aus einer stillgelegten Praxis im nahegelegenen Ort sowie Instrumente, Materialien und zwei mobile Absauganlagen, die das Zahnarztteam aus Deutschland mitgebracht hatte. Standardisierte Abläufe und detaillierte Checklisten aus den vergangenen Jahren ermöglichten es dem KU64-Team, alle 127 Kinder innerhalb von fünf Behandlungstagen planmäßig zu versorgen.Aufklärung und Vorsorge im FokusWährend der diesjährigen Reise nach Südafrika rückte KU64 die Prävention (https://ku64.de/leistungen/prophylaxe-4-0/) noch stärker in den Vordergrund. "Wir haben den Kindern Werkzeuge an die Hand gegeben, mit denen sie ihre Zahngesundheit langfristig selbst erhalten und Karies (https://ku64.de/zahnbeschwerden/karies-symptome/) vorbeugen können", so Dr. Stephan Ziegler, Gründer und Inhaber von KU64 sowie organisatorisch Verantwortlicher des Einsatzes vor Ort. Unterstützt wurde er dabei von drei Zahnärztinnen, einer Dentalhygienikerin, einer Assistentin und einer Prophylaxemitarbeiterin sowie drei zahnmedizinischen Fachangestellten. Neben der Behandlung bestehender Zahnschäden setzte das Team gezielt auf Aufklärungsvideos und Präsentationen auf Afrikaans sowie auf praktische Übungen zu Zahnpflege und gesunder Ernährung (https://ku64.de/zahnbeschwerden/ernaehrung-gesunde-zaehne/).Ein messbarer Erfolg: Weniger Füllungen als im VorjahrBei der Behandlung akuter Befunde (https://ku64.de/leistungen/ganzheitliche-zahnmedizin/kariesbehandlung/) zeichnete sich ein klarer Trend ab: In diesem Jahr wurden nur noch 200 Füllungen gesetzt, in den Einsätzen der vergangenen Jahre waren es häufig 240 oder mehr. Gleichzeitig fielen die Versorgungen deutlich kleiner aus, da die Zahnschäden insgesamt weniger weit fortgeschritten waren als in den Jahren zuvor. Sichtbare Defekte im Frontzahnbereich wie abgebrochene Schneidezähne (https://ku64.de/zahnbeschwerden/zahn-abgebrochen/) nach Stürzen oder stark angegriffene Zahnkanten behandelte das Team um Dr. Ziegler mit besonders großer Aufmerksamkeit. Denn es war den Zahnexpertinnen und -experten ein großes Anliegen, dass die Kinder wieder unbeschwert lachen können und nicht ausgegrenzt werden.Ein Projekt, das Kreise ziehtSeit 18 Jahren führt KU64 das Projekt West Coast Kids (https://ku64.de/ueber-uns/hilfsprojekt-suedafrika/) vollständig ehrenamtlich durch. Die Mitarbeitenden der größten Einzelzahnarztpraxis Europas bringen ihr Know-how und ihre Zeit ein. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch KU64 selbst sowie durch die Sponsoren Sven Riegel von Druck und Stick Berlin, Henry Schein Depot, Condor sowie der BFS Health Finance GmbH, die mit Sachleistungen, logistischem Support und Spenden zum Gelingen des diesjährigen Einsatzes beigetragen haben. Von Beginn an steht das Projekt West Coast Kids für konsequentes Handeln, Teamwork und Solidarität. "Wir haben früh verstanden, dass nachhaltige Hilfe nur dann wirkt, wenn man langfristig Verantwortung übernimmt. Hilfe zur Selbsthilfe ist oft eine kleine Geste, die kaum etwas kostet. Sie löst aber viel aus, wenn man dranbleibt", so Dr. Ziegler. Inzwischen engagieren sich auch weitere Ärztinnen, Ärzte und Privatpersonen mit eigenen Charity-Projekten in Paternoster - ein Zeichen für die nachhaltige Wirkung des Projekts.Weitere Einblicke in das Engagement von KU64 (https://ku64.de/ueber-uns/soziales-engagement/)sowie Hintergründe und Entwicklungen des Projekts gibt es im KU64-Blog unter: https://ku64.de/blog/west-coast-kids-2026-hilfsprojekt-suedafrikaPressekontakt:KU64 - Die ZahnspezialistenPetros ProntisChief Marketing Officer (CMO)E-Mail: prontis@ku64.deTelefon: 030 86 473 222https://ku64.deOriginal-Content von: KU64 Zahnärzte Dr. Ziegler & Partner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181398/6218681