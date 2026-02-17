Die Deutsche Forfait-Aktie fiel durch extreme Kursanstiege in den letzten Tagen auf. Am Dienstag verbessert sie sich aktuell um +122% und steht bei 17,50 €. Lohnt sich hier ein Einstieg und was steckt dahinter? Aufsichtsratsvorsitzender scheidet Ende Februar aus Wesentliche Nachrichten zum Unternehmenserfolg gibt es derzeit nicht. Die letzte Meldung war, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Ludolf von Wartenberg Ende Februar aus dem Aufsichtsrat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de