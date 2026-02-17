Anzeige
Dienstag, 17.02.2026
Bio-Milliardenmarkt: Steht Organto vor der Neubewertung?!
WKN: A14TJP | ISIN: CA82509L1076
Tradegate
17.02.26 | 17:09
94,96 Euro
-0,41 % -0,39
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P/TSX 60
NASDAQ-100
17.02.2026 15:23 Uhr
197 Leser
Shopify Aktie im Fokus: Jetzt Aktien kaufen nach starken Quartalszahlen?

Die Shopify Aktie sorgt nach überzeugenden Zahlen für das vierte Quartal 2025 für Aufsehen. Der E-Commerce-Spezialist übertraf sowohl beim Gewinn je Aktie als auch beim Umsatz die Erwartungen der Wall Street deutlich. Im vorbörslichen Handel reagierte die Aktie mit einem Kurssprung von über 9 % - ein klares Signal für positive Anlegerstimmung.

Doch stellt sich jetzt die entscheidende Frage: Ist die Shopify Aktie nach der Rally noch kaufenswert - oder ist das Wachstum bereits eingepreist?

Vollständigen Artikel weiterlesen

