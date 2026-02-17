PayPal ist bei Weitem nicht der einzige Finanzdienstleister, der massiv unter die Räder gekommen ist. Nach einem dramatischen Kursverfall keimt bei einer weiteren Branchengröße nun neue Hoffnung auf: Ein aktivistischer Investor mischt sich ein und fordert tiefgreifende Veränderungen. Reicht das, um die Wende einzuleiten?Während viele Anleger geschockt auf PayPal blicken, kämpft auch ein weiterer US-Zahlungsdienstleister mit einem massiven Kursverfall: Fiserv. Die Aktie hat auf Jahressicht 75 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
