Daimler Truck Holding Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 17.02.26

Die Daimler Truck Holding Aktie steht erneut im Fokus vieler Analysten. Mehrere Kaufempfehlungen haben den Kurs in den vergangenen Wochen gestützt. Dennoch bleibt das Geschäftsjahr 2025 operativ anspruchsvoll. Wie fällt die aktuelle Daimler Truck Holding Prognose aus - und welche Kursziele sind realistisch?

? Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK - ISIN: DE000DTG0CK8 - Ticker: DTG

? Drei Key Takeaways

Daimler Truck Holding Prognose bleibt grundsätzlich positiv: Trotz schwächerer Geschäftsentwicklung 2025 (Umsatz und Gewinn rückläufig) gilt die Aktie fundamental als moderat bewertet und bietet eine attraktive Dividendenrendite.

Charttechnisch weiterhin bullisch: Solange die Aktie im Tageschart über der SMA20 bleibt, sind weitere Erholungen wahrscheinlich. Oberhalb von 44,75 EUR eröffnen sich Kursziele bei 48 EUR und mittelfristig 55 EUR.

Risiko liegt in weiteren Rücksetzern: Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 könnte Abgaben bis zur SMA50 auslösen. Unterhalb der SMA50 würde sich das Chartbild klar eintrüben und die Wahrscheinlichkeit weiterer Gewinnmitnahmen steigen.

Fundamentaldaten der Daimler Truck Holding Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 42,75 EUR Marktkapitalisierung 31,61 Mrd. EUR Umsatz 2024 54,08 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2024) 31,81 % KGV (2026e) 11,03 4-Wochen-Performance +5,68 % Bewertung leicht unterbewertet Dividendenrendite 2026e 4,26 % Branche LKW-Produktion

Die Bewertung erscheint mit einem moderaten KGV und einer attraktiven Dividendenrendite weiterhin interessant. In vielen Analysen wird die Aktie daher als leicht unterbewertet eingestuft.

Operative Entwicklung und Geschäftszahlen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr setzte Daimler Truck 422.510 Nutzfahrzeuge ab - ein Rückgang von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das Bussegment entwickelte sich mit einem Plus von 2 Prozent leicht positiv.

Regionale Entwicklung

USA: Absatzrückgang um 26 Prozent auf 141.814 Einheiten

Schlussquartal USA: Minus von 27 Prozent

Europa: Mit 159.871 Fahrzeugen nahezu stabil, gestützt durch ein starkes Schlussquartal (+11 Prozent)

E-Mobilität: Absatz batteriebetriebener Fahrzeuge +67 Prozent auf 6.726 Einheiten

In den ersten neun Monaten 2025 sank der Umsatz im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 36,5 Mrd. EUR. Der Gewinn verringerte sich im Jahresvergleich deutlich um 31 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR.

Belastend wirken weiterhin Unsicherheiten im Zusammenhang mit US-Zöllen. Zudem haben amerikanische Speditionen im Vorjahr deutlich weniger Fahrzeuge bestellt. Anfang März werden die vollständigen Zahlen für 2025 sowie eine aktualisierte Prognose erwartet...

