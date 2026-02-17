Irizar hat zehn Elektrobusse nach Kaunas geliefert, die zweitgrößte Stadt Litauens. Die zehn Einheiten vom Typ Irizar ie werden in den kommenden Wochen von Kautra, dem ÖPNV-Unternehmen der Stadt, in Betrieb genommen. Es handelt sich dabei um Exemplare der im Herbst vorgestellten, neuen Modellgeneration. Mit der Lieferung der zehn XXL-Stromer ist Kaunas nach Klaipeda die zweite Stadt in Litauen, in der Elektrobusse von Irizar zum Einsatz kommen. Beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net