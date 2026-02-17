Berlin (ots) -Die Netto ApS & Co. KG rückt ihre starken Eigenmarken in den Mittelpunkt und startet am 16. Februar 2026 ein neues Loyalty-Programm in ihren Märkten. Bis zum 23. Mai 2026 können Kundinnen und Kunden Treuepunkte sammeln und sich mit 40 Punkten einen von acht exklusiven "Netto Freunden" sichern - liebevoll gestaltete Plüschfiguren beliebter Eigenmarken-Produkte wie GO Regio, frija und Choco Bella. Für nur 1,99 Euro pro Figur wird aus dem täglichen Einkauf ein emotionales Sammelerlebnis. Die Einlösung voller Treuekarten ist bis zum 6. Juni 2026 möglich. Alle Infos unter www.netto.de.Mit der Treueaktion verbindet Netto attraktive Preisvorteile im täglichen Einkauf mit einem emotionalen Sammelerlebnis, das Kinder wie Erwachsene gleichermaßen begeistert und den gemeinsamen Einkauf zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie macht.So funktioniert das Loyalty-ProgrammFür jeden Einkauf ab einem Warenwert von 5 Euro erhalten Kundinnen und Kunden einen Treuepunkt. Sind 40 Treuepunkte gesammelt, kann ein Plüschtier für nur 1,99 Euro erworben werden. Die Treuepunkte werden im Aktionszeitraum vom 16. Februar bis zum 23. Mai 2026 ausgegeben. Volle Sammelkarten können anschließend bis einschließlich 6. Juni 2026 eingelöst werden.Acht beliebte Eigenmarken-Produkte als kuschelige SammelstarsIm Mittelpunkt der Aktion stehen acht detailreich gestaltete Plüschfiguren, die bekannte Produkte aus dem Netto-Sortiment charmant inszenieren:- MEAL QUiCK Burger- Choco Bella Schokolade- GO Regio Erdbeere- Samelle Klopapier- FINTON'S Muffin- Gelato classico Eis- frija H-Milch- SNAXTERS ErdnussflipDie "Netto Freunde" machen ausgewählte Eigenmarken und Sortimentslieblinge erlebbar und sorgen für zusätzliche Begeisterung beim EinkaufKundenbindung mit Herz"Unsere Eigenmarken sind ein zentraler Bestandteil unseres Erfolgs. Mit dem Loyalty-Programm geben wir ihnen eine neue, emotionale Bühne und schaffen gleichzeitig einen attraktiven Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden", sagt Michael Linander, CEO der Netto ApS & Co. KG. "Wir verbinden hohe Qualität zu niedrigen Preisen mit einem Einkaufserlebnis, das begeistert."Auch aus Marketingsicht steht die Markenbindung im Fokus:"Die 'Netto Freunde' machen unsere Eigenmarken auf spielerische Weise erlebbar. Gerade für Familien entsteht dadurch ein zusätzlicher Anreiz, regelmäßig bei Netto einzukaufen und Punkte zu sammeln", ergänzt Katrin Zimmermann, Head of Marketing der Netto ApS & Co. KG. "Die Aktion zahlt klar auf unsere Positionierung als nachbarschaftlicher Discounter ein."Hohe Sichtbarkeit am POSDie Aktion wird durch umfangreiche Kommunikationsmaßnahmen in den Märkten sowie über digitale Kanäle begleitet. Auffällige Displays und aufmerksamkeitsstarke Platzierungen sorgen für maximale Sichtbarkeit und laden zum Sammeln ein.Mit der neuen Treueaktion unterstreicht Netto einmal mehr seine Position als familiennaher Nahversorger mit attraktiven Angeboten und kreativen Mehrwertaktionen.Aktionszeitraum: 16.02.2026 - 23.05.2026Einlösezeitraum: bis 06.06.2026Pressekontakt:PUNKT PR GmbHBenjamin KolthoffVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: 040/853760-15E-Mail: bkolthoff@punkt-pr.dewww.punkt-pr.deOriginal-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144829/6218718