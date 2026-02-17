Die Aktie des australischen Bergbauriesen BHP ist am Dienstag zeitweise um über +7% gestiegen und erreichte ein neues Rekordhoch bei 54,20 AU$. Das treibt den Kurs an und so kann es jetzt weitergehen. Starke Halbjahreszahlen Profitieren kann der Anteilsschein von den Zahlen für das erste Halbjahr 2025/26. Der Konzern meldete ein Umsatzwachstum von 11% auf 27,9 Milliarden US$ und eine Steigerung des bereinigten operativen Gewinns um 25% auf 15,5 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de