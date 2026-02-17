Wiesbaden (ots) -Mit ResilienzCheck.org (https://www.resilienzcheck.org/) stellten am 17. Februar der hessische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Kaweh Mansoori zusammen mit den Partnern GAL Digital GmbH, dem Landeskommando Hessen, dem Hessischen Industrie- und Handelskammertag (HIHK) und der Vereinigung hessischer Unternehmerverbände (VhU) ein bundesweit neuartiges, kostenfreies und anonymes Online-Tool vor, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre eigene Krisenfestigkeit systematisch einzuschätzen und gezielt zu verbessern.Die digitale Anwendung wurde von GAL Digital GmbH aus Hungen-Oberndorf konzipiert und technisch umgesetzt, inhaltlich geführt und im Bereich Nutzererfahrung (UI/UX) entwickelt - als eigenständiger Pro-Bono-Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Resilienzentwicklung. Der Hessische Industrie- und Handelskammertag (HIHK) sowie die Vereinigung hessischer Unternehmerverbände (VhU) übernahmen dabei die Rolle des Bindeglieds zur Wirtschaft und unterstützten den Prozess mit Bedarfsanalysen und der Einführung in die Unternehmenspraxis. Das Landeskommando Hessen brachte seine fachliche Expertise im Bereich Krisenschutz und zivil-militärischer Zusammenarbeit ein.Entstanden ist ResilienzCheck.org aus der Erkenntnis, dass es bislang keine einheitliche und umfassende Informationsplattform für den deutschen Rechtraum gab, die die komplexen Resilienzanforderungen für alle Akteure der Wirtschaft vollumfänglich bündelt und mithilfe künstlicher Intelligenz eine schnelle, quantifizierte Ersteinschätzung ermöglicht. Von der ersten Idee im April 2025 bis zur funktionalen Testversion vergingen lediglich sechs Monate.Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum hat die Entwicklung begleitet und nach eingehender Prüfung der Veröffentlichung als gemeinsames, hessisches Produkt zugestimmt. Unternehmen in ganz Deutschland können die Anwendung ab sofort kostenfrei und anonym nutzen, um eine erste Einschätzung ihrer wirtschaftlichen Resilienz in Krisenlagen zu erhalten.Bereits heute wird ResilienzCheck.org unter anderem in der Unternehmensberatung durch die Industrie- und Handelskammern, durch die Hessenagentur, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Mitgliedsverbänden des Bundesverbandes der Deutschen Industrie e.V. (BDI) sowie der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) eingesetzt."Eine umfassende Resilienz der Wirtschaft ist ein entscheidender Beitrag zur gesamtstaatlichen Verteidigungsfähigkeit unseres Landes", betont der Kommandeur des Landeskommandos Hessen, Brigadegeneral Holger Radmann. "Genau hier setzt diese KI-Anwendung an, denn unsere Gesamtverteidigung kann nur zusammen mit einer wirklich resilient aufgestellten Wirtschaft in Deutschland funktionieren.Doch diese Verteidigungsfähigkeit basiert auf mehreren Säulen - und eine davon bilden in Hessen die (31) Verbindungskommandos des Landeskommandos. Diese gewährleisten im Krisenfall den kontinuierlichen Austausch zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Bundeswehr." General Radmann nutzte die Landespressekonferenz zudem, um Reservistinnen und Reservisten - vom Feldwebel bis zum Stabsoffizier - aus ganz Hessen aufzurufen, sich im Landeskommando Hessen ab sofort über eine Verwendung auf einem der über 300 Dienstposten in einem der Verbindungskommandos zu informieren. Dazu wurde ein Callcenter eingerichtet, das unter der Telefonnummer 0611 799 8333 von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr zu erreichen ist. Voraussetzungen für die Tätigkeit in einem der Verbindungskommandos sind der Reservistenstatus sowie ein Geburtsjahr ab 1969, um die erforderlichen Ausbildungszeiträume abdecken zu können."Mit ResilienzCheck.org stärken wir gemeinsam die Resilienz unserer Wirtschaft. Mit engagierten Reservistinnen und Reservisten stärken wir die Verbindungsstrukturen unseres Landes - beides ist unverzichtbar für eine krisenfeste Zukunft", so Brigadegeneral Radmann abschließend.Pressekontakt:Landeskommando Hessen - PressestelleE-Mail: pressestellelkdohe@bundeswehr.orgTelefon: 0611 799 8020Original-Content von: Operatives Führungskommando der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179237/6218769