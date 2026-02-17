Russland plant laut einem geheimen Dokument die Rückkehr ins US-Dollar-System. Was bedeutet das für die Entdollarisierung? Jan Willhöft sagt, welche Auswirkungen dies auf Gold, Silber und den globalen Finanzmarkt hat.Im aktuellen Video auf wallstreetONLINE TV beleuchtet Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, eine brisante Meldung: Russland soll ein geheimes Dokument haben, das auf einen möglichen Rückkehrversuch in das US-Dollar-System hindeutet. Diese Nachricht wurde von Bloomberg aufgegriffen. Was bedeutet dies für den globalen Finanzmarkt und insbesondere für die Themen Entdollarisierung, Gold und Silber? Willhöft geht der Frage nach, ob es für Russland sinnvoll wäre, ins …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE