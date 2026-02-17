Nexo führt seine Flaggschiff-Produkte Yield, Exchange, Loyalty und Credit Lines in den Vereinigten Staaten erneut ein.

Nexo hat heute seine offizielle Rückkehr auf den US-Markt im Jahr 2026 bekannt gegeben. Der offizielle Neustart des Unternehmens in den USA erfolgt in Zusammenarbeit mit regulierten Partnern, die einen US-konformen Rahmen für die Anlage- und Kreditprodukte des Unternehmens bieten. Die Infrastruktur für den Handel mit digitalen Vermögenswerten wird von Bakkt bereitgestellt, einer börsennotierten US-amerikanischen Plattform für digitale Vermögenswerte, die speziell zur Unterstützung des institutionellen Risikomanagements und der Compliance entwickelt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260216559583/de/

Nexo is relaunching its flagship Yield, Exchange, Loyalty, and Credit Lines in the United States.

Die erneute Präsenz von Nexo in den Vereinigten Staaten folgt auf eine Phase der bewussten Neuausrichtung und spiegelt das langfristige Engagement des Unternehmens wider, in Märkten tätig zu sein, in denen sich die regulatorischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln, institutionelle Standards klar definiert sind und Innovationen verantwortungsbewusst vorangetrieben werden können. Der Relaunch steht für eine strategische Ausrichtung auf Kunden und Partner, die Wert auf Resilienz, starke Governance und diszipliniertes Risikomanagement im Ökosystem der digitalen Vermögenswerte legen.

Im Rahmen seines Angebots in den USA führt Nexo eine umfassende Palette von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte ein, die zur Unterstützung eines fortschrittlichen Portfoliomanagements und zur Deckung des Liquiditätsbedarfs entwickelt wurden. Diese umfassen:

Flexible und befristete Renditeprogramme , die es Kunden ermöglichen, durch innerhalb eines regulierten Rahmens verwaltete Anlagestrukturen Erträge zu erzielen.

, die es Kunden ermöglichen, durch innerhalb eines regulierten Rahmens verwaltete Anlagestrukturen Erträge zu erzielen. Eine integrierte Börse , die über eine einzige, optimierte Schnittstelle Zugang zum Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte bietet.

, die über eine einzige, optimierte Schnittstelle Zugang zum Kauf und Verkauf digitaler Vermögenswerte bietet. Kryptogestützte Kreditlinien , die Zugang zu Liquidität bieten, ohne dass digitale Vermögenswerte liquidiert werden müssen, mit flexiblen Rückzahlungsmechanismen und Unterstützung für verschiedene Arten von Sicherheiten.

, die Zugang zu Liquidität bieten, ohne dass digitale Vermögenswerte liquidiert werden müssen, mit flexiblen Rückzahlungsmechanismen und Unterstützung für verschiedene Arten von Sicherheiten. Ein Treueprogramm sowie optimierte Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten für Kryptowährungen und Fiat-Währungen, die über ACH und Überweisungen unterstützt werden.

Die Infrastruktur für den Handel mit digitalen Vermögenswerten wird von Bakkt im Rahmen einer Partnerschaft bereitgestellt, die eine solide Grundlage schafft und die globale Plattform von Nexo mit den regulatorischen Anforderungen der USA und den höchsten Governance-Standards in Einklang bringt. Dieses Ereignis stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensstrategie dar, eine dauerhafte digitale Vermögensinfrastruktur aufzubauen, die auf Vertrauen, Innovation und langfristiger Wertschöpfung basiert.

Mit einem Transaktionsvolumen von über 371 Milliarden US-Dollar bietet Nexo weiterhin weltweit sichere, institutionelle Lösungen für digitale Vermögenswerte an. Die Rückkehr in die USA unterstreicht die Überzeugung des Unternehmens, dass das nächste Kapitel der Einführung digitaler Vermögenswerte von regulatorischer Klarheit, institutionellen Standards und verantwortungsvollem Wachstum geprägt sein wird.

Die erneute Präsenz von Nexo in den USA folgt auf die anhaltende globale Expansion des Unternehmens, die auch seine weltweiten Markenpartnerschaften widerspiegelt. Das Unternehmen wurde kürzlich im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung zum ersten Titelsponsor des ATP 500 Nexo Dallas Open. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist Nexo der erste Digital Asset Partner des Audi Revolut F1 Teams, der offizielle Digital Asset Partner der DP World Tour und der Australian Open. Über den Sportbereich hinaus hat das Unternehmen seine Präsenz in Lateinamerika durch die strategische Übernahme des bei der CNV registrierten Anbieters virtueller Vermögenswerte Buenbit in Argentinien ausgebaut.

Über Nexo

Nexo ist eine führende Plattform für digitale Assets, wo Kunden ihre Kryptowerte vermehren, verwalten und abziehen können. Unsere Mission ist es, die nächste Generation des Wohlstands einzuläuten, indem wir uns auf den Erfolg unserer Kunden und maßgeschneiderte Lösungen für den Aufbau von dauerhaften Werten konzentrieren. Unser Kundendienst ist rund um die Uhr aktiv.

Seit 2018 bietet Nexo zukunftsorientierten Kunden in über 150 Ländern einzigartige Möglichkeiten. Mit einem weltweiten Transaktionsvolumen von über 371 Milliarden US-Dollar schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für Millionen von Menschen weltweit. Unsere All-in-One-Plattform vereint fortschrittliche Technologie mit einem kundenorientierten Ansatz und bietet flexible und festverzinsliche Renditeprodukte, kryptogestützte Kredite, ausgefeilte Handelsinstrumente und Liquiditätslösungen, darunter die erste Krypto-Debit-/Kreditkarte. Aufbauend auf fundierter Branchenexpertise, einem nachhaltigen Geschäftsmodell, einer robusten Infrastruktur und strengen Sicherheitsvorkehrungen setzt sich Nexo für Innovation und langfristigen Wohlstand ein.

Offizielle Website: nexo.com/en-us

Über Bakkt

Bakkt wurde im Jahr 2018 gegründet und entwickelt derzeit die Grundlage für die Finanzinfrastruktur der nächsten Generation. Das Unternehmen bietet Lösungen, die institutionelle Beteiligungen an der digitalen Vermögenswirtschaft ermöglichen von Bitcoin über Tokenisierung und Stablecoin-Zahlungen bis hin zu KI-gestützten Finanzdienstleistungen. Mit der von globalen Institutionen geforderten Größe, Sicherheit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften steht Bakkt im Zentrum eines generationsübergreifenden Wandels hinsichtlich der Definition von Geld, seiner Bewegung und der Funktionsweise von Märkten. Bakkt hat seinen Hauptsitz in New York, NY.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.bakkt.com/ X LinkedIn Instagram

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260216559583/de/

Contacts:

Medienkontakt für Nexo

Nexo Communications Team

communications@nexo.com



Medienkontakt für Bakkt

bakkt@lunapr.io