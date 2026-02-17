Wie lassen sich bestehende Ladesäulen am Supermarkt besser auslasten - und gleichzeitig Gewerbeflotten beim Umstieg auf Elektromobilität unterstützen? Gombodshaw-Johann Boß vom Reiner Lemoine Institut stellt im Vortrag für electrive LIVE das Projekt Retail4Multi-Use vor. Die Idee: Ladeinfrastruktur am Einzelhandel wird außerhalb der Öffnungszeiten für gewerbliche Flotten geöffnet. So entstehen echte Win-Win-Situationen - höhere Auslastung für Betreiber, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net